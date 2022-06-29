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Золото дорожает 29 июня на снижении доходности американских госбондов
09:54 29.06.2022 |
Цена на золото в среду утром растет на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 1,4 доллара, или на 0,07%, до 1822,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,23% - до 20,858 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовало снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) до 3,172% с уровня предыдущего закрытия в 3,207%.
Кроме того, поддержку стоимости золота оказывает предпочтение, отдаваемое инвесторами активам-убежищам на фоне высокой инфляции. Так, например, годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, что является максимумом с декабря 1981 года.
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