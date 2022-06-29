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АНАЛІТИКА

Доллар колеблется 29 июня, поскольку доходность США снижается на фоне рисков рецессии

07:33 29.06.2022 |

Фінанси

 

Доллар подешевел по отношению к большинству основных валют в среду, так как снижение доходности в США частично лишило валюту привлекательности, а инвесторы обдумывали риск рецессии из-за агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системы.

Индекс доллара, который измеряет доллар США по отношению к шести валютам, снизился на 0,08% до 104,39, отчасти вернув свое вчерашнее ралли на 0,53%, вызванное главным образом слабостью евро.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 1 базисный пункт в Токио, торгуясь примерно до 3,17%, так как азиатские акции последовали за Уолл-стрит ниже. Акции США упали после того, как резкое падение доверия потребителей в США вызвало опасения по поводу замедления роста, поскольку ФРС спешит обуздать инфляцию.

Евро вырос на 0,11% до 1,05315 доллара после падения до 1,05025 доллара во вторник после того, как глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард не представила свежей информации о пути европейских процентных ставок на ежегодном форуме ЕЦБ.

Ожидается, что ЕЦБ последует за своими глобальными коллегами, повысив процентные ставки в июле впервые за десятилетие, чтобы попытаться охладить стремительный рост инфляции, хотя экономисты расходятся во мнениях относительно масштабов любого повышения.

Лагард и председатель ФРС Джером Пауэлл выступят на форуме позже в среду.

«Риск рецессии будет периодически подрывать DXY, (но) более широкий среднесрочный восходящий тренд, вероятно, сохранится еще какое-то время», - написали стратеги Westpac в клиентской записке, имея в виду индекс доллара, который, по их мнению, пока остается в диапазоне от 101 до 105. .

Они добавили: «... DXY вряд ли достигнет пика, пока мы не приблизимся к концу цикла ужесточения политики ФРС».

Доллар упал на 0,08% до 136,04 иены, а фунт стерлингов вырос на 0,16% до 1,2204 доллара.

Несмотря на снижение акций, чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары немного восстановились после снижения во вторник по отношению к доллару США: австралийский доллар вырос на 0,07%, а новозеландский доллар вырос на 0,18%.
За матеріалами: investing.com
 

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