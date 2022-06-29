Азиатские акции растеряли позитив из-за более короткого карантина в Китае и снижаются из-за опасений инфляции

Акции в Азии упали в среду утром, увеличив ночные потери на Уолл-стрит на фоне опасений по поводу рецессии, инфляции и высоких цен на нефть.

Японский индекс Nikkei упал на 1,01% в начале торгов, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,1%, на него повлияли австралийские акции, снизившиеся на 1,29%, и корейский KOSPI, снизившийся на 1,57%.

Азиатские акции завершили предыдущую сессию на положительной траектории после того, как Китай объявил об ослаблении своих карантинных требований для прибывающих пассажиров, что некоторые наблюдатели сочли самым большим ослаблением своей стратегии «нулевого COVID».

Но в среду влияние иссякло.

«Рынки неизбежно слишком остро реагируют на такого рода новости», - сказал Карлос Казанова, старший экономист UBP в Гонконге. «Для того, чтобы это было устойчивым, мы действительно хотим, чтобы эти меры материализовались в фактическое открытие».

Китайские «голубые фишки», которые накануне достигли четырехнедельного максимума, потеряли 0,6%, в то время как гонконгский бенчмарк упал на 1,3%.

Потери в Азии последовали за неспокойным днем ​​на рынках США, когда индекс S&P 500 упал более чем на 2% после того, как данные показали, что доверие потребителей в США упало до 16-месячного минимума в июне из-за опасений, что высокая инфляция может привести к значительному замедлению экономики. второе полугодие.

Возобновившиеся опасения по поводу возможной глобальной рецессии заставили инвесторов обратиться к доллару-убежищу, и индекс доллара остался на уровне 104,4.

Евро упал на 0,6% по отношению к доллару США за ночь и практически не изменился в начале азиатских торгов на уровне 1,0529 доллара. Японская иена торговалась на отметке 136,03 за доллар, недалеко от 24-летнего минимума прошлой недели в 136,7.

Иена испытывает трудности, так как Банк Японии сохраняет либеральную денежно-кредитную политику, даже когда другие крупные банки ужесточают политику, что подтвердил глава Банка Японии Харухико Курода в среду.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась неизменной на уровне 3,1697%.