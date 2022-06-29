Американские индексы 28 июня прекратили рост, поскольку потребительский пессимизм разжигает страхи

Уолл-стрит закрылась резко вниз в результате широкой распродажи во вторник, поскольку мрачные данные о доверии потребителей ослабили оптимизм инвесторов и усилили опасения по поводу рецессии и надвигающегося сезона отчетности.

S&P и Nasdaq упали примерно на 2% и 3% соответственно, при этом Apple Inc, Microsoft Corp и Amazon.com потеряли больше всех. Индекс «голубых фишек» Dow потерял около 1,6%.

«Сегодня рынки были в порядке, пока не были опубликованы данные о доверии потребителей», - сказал Питер Туз, президент Chase Investment Counsel в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния. «Он был слабым, и рынки сразу же начали распродавать».

Поскольку до конца месяца и второго квартала осталось два дня, эталонный индекс S&P 500 находится на пути к самому большому процентному падению в первом полугодии с 1970 года.

Все три индекса находятся на пути к снижению два квартальных подряд подряд впервые с 2015 года.

«В какой-то момент эти агрессивные продажи прекратятся, но не похоже, что это произойдет в ближайшее время», - сказал Тим Гриски, старший портфельный стратег Ingalls & Snyder в Нью-Йорке.

Данные, опубликованные во вторник утром, показали, что индекс доверия потребителей Conference Board упал до самого низкого уровня с февраля 2021 года, а краткосрочные ожидания достигли самого пессимистического уровня почти за десятилетие.

Растущий разрыв между компонентами «текущей ситуации» и «ожиданий» Conference Board увеличился до уровней, которые часто предшествуют рецессии:

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 491,27 пункта, или 1,56%, до 30 946,99 пункта, S&P 500 - на 78,56 пункта, или 2,01%, до 3 821,55 пункта, а Nasdaq Composite - на 343,01 пункта, или 2,98%, до 11 181,54 пункта.

Десять из 11 основных секторов S&P 500 завершили сессию на отрицательной территории, при этом наибольшие процентные потери понесли потребительские сектора. Энергетика была единственным выигравшим, выигравшим от роста цен на нефть.

По словам Тома Хейнлина, национального инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management в Миннеаполисе, штат Миннесота, поскольку рыночных катализаторов и участников рынка, готовящихся к праздничным выходным дням 4 июля, немного, а дневную распродажу нельзя полностью винить в отчете о потребительском доверии.

«Трудно отнести (рыночную волатильность) к одному показателю экономических данных, когда так много шума вокруг ребалансировки портфеля в конце квартала», - сказал Хейнлин.

«Там не так много новой информации, и тем не менее вы видите эту нестабильную фондовую среду», - сказал он, добавив, что новой информации не будет, пока компании не начнут получать прибыль.

За несколько недель до начала отчетности за второй квартал 130 компаний S&P 500 сделали предварительные объявления. Согласно данным Refinitiv, из них 45 были положительными, а 77 - отрицательными, в результате чего соотношение «отрицательный/положительный» на 1,7 выше, чем в первом квартале, но ниже, чем год назад.

Акции Nike Inc упали на 7,0% после более низкого, чем ожидалось, прогноза выручки.

Акции Occidental Petroleum Corp выросли на 4,8% после того, как Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета увеличила свою долю в компании.

Число падающих выпусков на NYSE превышало число растущих в соотношении 2,28 к 1; на Nasdaq соотношение 2,70 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 29 новых максимумов и 131 новый минимум.

Объем торгов на биржах США составил 11,54 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,99 млрд за последние 20 торговых дней.