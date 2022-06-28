Минфин вновь отказался повысить доходность ОВГЗ, продажи гривневых бумаг упали до 350 млн грн

Министерство финансов Украины на аукционах во вторник вновь сохранило ставки размещения военных облигаций на уровне 9,5-11,5% годовых, что привело к сокращению их продаж до 350 млн грн по сравнению с 1,19 млрд грн неделей назад и 3,79 млрд грн - две недели назад.

Общее количество заявок по сравнению с аукционами в предыдущий вторник сократилось незначительно - с 55 до 52, судя по информации на сайте Минфина, все они были неконкурентными.

Больше всего было размещено самых коротких 70-дневных бумаг под 9,5% - на 306,9 млн грн, тогда как 6-мес. под 10% - на 30,1 млн грн, а 16-мес. под 11,5% - всего на 12,6 млн грн.

Помимо того Минфин, как и неделю назад, предложил покупателям два выпуска долларовых облигаций - с погашением через 6 и 12 мес. Несмотря на рост числа заявок с 16 до 56, объем их продаж упал в 3,7 раза - до $59,6 млн, в том числе $46,4 млн 6-мес.

Ставки долларовых облигаций также остались прежними - соответственно 3,5% и 3,7% годовых.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте Номер аукциона 93* 94* 95* Код выпуска облигаций ДоразмещениеUA4000225981 ДоразмещениеUA4000225940 ДоразмещениеUA4000225908 Номинальная стоимость 1000 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - - Дата проведения 28.06.2022 28.06.2022 28.06.2022 Дата оплаты за приобретенные облигации 29.06.2022 29.06.2022 29.06.2022 Срок оплаты процентов 26.10.2022 Срок оплаты процентов 26.04.2023 Срок оплаты процентов 25.10.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - - 57.50 Номинальный уровень доходности. % 9.50 10.00 11.50 Срок обращения (дней) 70 196 483 Дата погашения 07.09.2022 11.01.2023 25.10.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 312447000 31668000 12365000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 312447000 31668000 12365000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1699268000 2677186000 4255249000 Количество поданных заявок. шт 23 13 16 Количество удовлетворенных заявок. шт 23 13 16 Максимальный уровень доходности облигаций. % - - - Минимальный уровень доходности облигаций. % - - - Установленная доходность. % 9.50 10.00 11.50 Средневзвешенная доходность. % - - - Поступление в бюджет 306857323.17 30054198.72 12606612.10 Данные: Минфин Украины * - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации" Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте Номер аукциона 96* 97* Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000226138 (ном в ин. вал. $ США) Доразмещение UA4000226120 (ном в ин. вал. $ США) Номинальная стоимость 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - Дата размещения 28.06.2022 28.06.2022 Дата оплаты за приобретенные облигации 29.06.2022 29.06.2022 Срок оплаты процентов 22.12.2022 22.06.2023 Срок оплаты процентов 22.12.2022 22.06.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - 18.50 Номинальный уровень доходности. % 3.50 3.70 Срок обращения (дней) 183 358 Дата погашения 29.12.2022 22.06.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 47244000 13122000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 47244000 13122000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 149720000 134228000 Количество поданных заявок. шт 19 37 Количество удовлетворенных заявок. шт 19 37 Максимальный уровень доходности облигаций. % - - Минимальный уровень доходности облигаций. % - - Установленная доходность. % 3.50 3.70 Средневзвешенная доходность. % - - Поступление в бюджет 46433765.40 13131316.62 Данные: Минфин Украины * - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"

Как сообщалось, НБУ неоднократно призывал Минфин повысить доходность ОВГЗ вслед за увеличением учетной ставки с 3 июня с 10% до 25%, чтобы снять давление на гривню и увеличить рыночное финансирование бюджета. Пока же на минувшей неделе Нацбанк вновь профинансировал госбюджет через покупку "военных" облигаций на 35 млрд грн, увеличив их портфель до 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

НБУ отметил, что в таких условиях Минфину не удается даже рефинансировать на рынке выплаты по ранее выпущенным облигациям. По расчетам Нацбанка на 27 июня, с начала полномасштабного вторжения России в Украину было проведено 54 аукциона по продаже военных облигаций, на которых привлечено 81,2 млрд грн, около $436,6 млн и EUR283,4 млн. В то же время расходы на погашение внутренних гособлигаций за соответствующий период составили 89,1 млрд грн, $920,8 млн и EUR168 млн, а сумма выплаченных процентов по ним - 44,1 млрд грн, около $25,5 млн и EUR8,1 млн.

Минфин рассчитывал, что в июне объем внешнего финансирования увеличится до $4,8 млрд по сравнению с $1,5 млрд в мае, однако пока с начала месяца он составил только около $2 млрд.