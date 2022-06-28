Минфин вновь отказался повысить доходность ОВГЗ, продажи гривневых бумаг упали до 350 млн грн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|93*
|94*
|95*
|Код выпуска облигаций
|ДоразмещениеUA4000225981
|ДоразмещениеUA4000225940
|ДоразмещениеUA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|-
|Дата проведения
|28.06.2022
|28.06.2022
|28.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.06.2022
|29.06.2022
|29.06.2022
|Срок оплаты процентов
|26.10.2022
|Срок оплаты процентов
|26.04.2023
|Срок оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|70
|196
|483
|Дата погашения
|07.09.2022
|11.01.2023
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|312447000
|31668000
|12365000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|312447000
|31668000
|12365000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1699268000
|2677186000
|4255249000
|Количество поданных заявок. шт
|23
|13
|16
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|23
|13
|16
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|-
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|-
|-
|-
|Поступление в бюджет
|306857323.17
|30054198.72
|12606612.10
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|96*
|97*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000226138 (ном в ин. вал. $ США)
|Доразмещение UA4000226120 (ном в ин. вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата размещения
|28.06.2022
|28.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|29.06.2022
|29.06.2022
|Срок оплаты процентов
|22.12.2022
|22.06.2023
|Срок оплаты процентов
|22.12.2022
|22.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.50
|3.70
|Срок обращения (дней)
|183
|358
|Дата погашения
|29.12.2022
|22.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|47244000
|13122000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|47244000
|13122000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|149720000
|134228000
|Количество поданных заявок. шт
|19
|37
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|19
|37
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|-
|-
|Установленная доходность. %
|3.50
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|-
|-
|Поступление в бюджет
|46433765.40
|13131316.62
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"