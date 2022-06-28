Минфин потратил на погашение внутреннего долга с начала войны на 64 миллиарда больше, чем привлек - НБУ

Министерство финансов с начала полномасштабного российского вторжения выплатило по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 63,6 млрд грн больше, чем смогло привлечь за тот же период от размещения "военных облигаций".

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным депозитария Национального банка, с начала полномасштабного нападения РФ по результатам 54 аукционов по продаже военных облигаций в государственный бюджет привлечены:

в марте - 29,3 млрд грн и $12 млн;

в апреле - 20,3 млрд грн, $82 млн и 176,5 млн евро;

в мае - 29,3 млрд грн, $121 млн и 52,3 млн евро;

в июне - 2,3 млрд грн, $221,76 млн и 283,4 млн евро.

"Общий объем привлеченных средств по итогам соответствующих аукционов за период военного положения составляет более 81,2 млрд грн, $436,6 млн и 283,4 млн евро и ниже потребностей бюджета для обслуживания уже существующего долга", - отмечается в сообщении.

Так, расходы на погашение внутренних государственных облигаций за соответствующий период составили 89,1 млрд грн, $920,8 млн и 168 млн евро, а сумма выплаченных процентов по ним - 44,1 млрд грн, около $25,5 млн и 8,1 млн евро.

Таким образом, расходы на погашение ОВГЗ превышают поступления от их размещения на 7,9 млрд грн и $484,2 млн. В то же время номинированных в евро облигаций размещено на 115,4 млн евро больше, чем погашено. В результате погашения ОВГЗ в эквиваленте преобладают поступления от их размещения на 18,5 млрд грн, а с учетом выплаченных процентов - на 63,6 млрд грн.

По данным депозитария НБУ, на 27 июня 2022 года распределение портфеля военных ОВГЗ между участниками почти не изменилось. Как и прежде, самый большой объем военных облигаций, приобретенных на аукционе, сконцентрирован среди банков - первичных дилеров. Вторым по объемам является портфель военных ОВГЗ, сконцентрированный среди граждан и бизнеса Украины. Он составляет:

* 10,9 млрд грн (13,2% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне);



* $75,1 млн (17,2% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долл. США);

* 34,9 млн евро (12,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации на сумму более 1 млрд грн.

Как сообщалось, Национальный банк на прошлой неделе, 23 июня, снова профинансировал госбюджет из-за покупки "военных" облигаций на 35 млрд грн, увеличив их портфель до 225 млрд грн, в том числе в июне на 105 млрд грн.

При этом Нацбанк неоднократно отмечал необходимость повышения доходности по гривневым облигациям Министерства финансов с целью увеличить объемы рыночных заимствований, что позволит уменьшить объемы покупки военных ОВГЗ за счет эмиссии гривны.

Однако Министерство финансов отказывается повышать ставки по ОВГЗ, оставляя их в диапазоне 9,5-11% годовых.

Отметим, что министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что Украина надеется в июне получить $4,8 млрд, что гораздо больше, чем было в мае. Пока неизвестно, удастся ли этот план выполнить.

Напомним, Национальный банк 12 и 13 мая увеличил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 20 млрд грн. 8 марта, 12 апреля и 20 апреля Нацбанк выкупил бумаги на суммы по 20 млрд грн, 27 апреля - 10 млрд грн, 9 мая - 30 млрд грн.