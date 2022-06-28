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АНАЛІТИКА

Золото слабо дорожает 28 июня на снижении доходности американских гособлигаций

08:26 28.06.2022 |

Фінанси

 

Цена на золото во вторник утром умеренно растет на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,4 доллара, или на 0,13%, до 1827,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,05% - до 21,198 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до 3,177% с уровня предыдущего закрытия в 3,194%. Гособлигации США - это альтернативный золоту объект инвестиций, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Инвесторы также продолжают следить за развитием событий вокруг поставок золота из РФ после того как представители государств "Большой семерки" (G7) в совместном заявлении объявили накануне, что будут "отрезать" Россию от участия в мировых рынках и ограничивать доходы её бюджета, в том числе от золота. А президент США Джо Байден заявлял, что страны G7 введут запрет на импорт золота из РФ.
Ключові теги: золото
 

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