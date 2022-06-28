Евро набирает обороты в преддверии данных по инфляции, доллар стабилизировался

Евро получил поддержку во вторник, так как трейдеры были готовы к тому, что данные по инфляции в Европе будут высокими на этой неделе, и ждали выступления главы центрального банка Кристин Лагард, в то время как опасения по поводу рецессии удерживали доллар США.

Евро вырос на 0,3% за ночь и в какой-то момент поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней. В последний раз он стоил 1,0578 доллара.

Доллар продемонстрировал скромный прирост за ночь по отношению к другим валютам и торговался на уровне 135,37 иены и 0,6936 доллара за австралийский доллар в начале азиатской сессии.

В среду будут опубликованы данные по инфляции в Германии, в четверг - во Франции, а в пятницу - в еврозоне. Президент Европейского центрального банка Лагард также выступит на форуме ЕЦБ в Синтре, Португалия, в 08:00 по Гринвичу во вторник.

«Этот набор данных по инфляции окажет значительное влияние на прогноз ЕЦБ по денежно-кредитной политике, особенно на траекторию... его цикла повышения процентной ставки, который, как ожидается, начнется в июле», - сказал аналитик CMC Кельвин Вонг.

Ожидания роста означают, что евро твердо торгуется по отношению к иене, и в последний раз он купил 143,28 иены, что близко к семилетнему максимуму прошлой недели в 144,24. Он также имеет импульс к фунту стерлингов и прибавил 1,2% в этом месяце до 86,15 пенсов.

Слабое место находится по отношению к швейцарскому франку, который взлетел до уровня паритета с единой валютой после неожиданного повышения процентной ставки Швейцарским национальным банком ранее в июне.

Движения в других местах были скромными, так как трейдеры пытаются лавировать между облегчением того, что признаки слабости в недавних глобальных экономических данных могут смягчить повышение ставок, и опасениями, что это может быть предвестником начала трудного периода стагфляции.

Частично жар был вызван ставками на повышение процентных ставок в США, при этом пик базовой процентной ставки Федеральной резервной системы в следующем году колеблется около 3,5%, а не 4% или выше, но доллар еще не упал далеко от высокого уровня. пики.

Индекс доллара США в этом месяце достиг максимума за последние два десятилетия 105,79 и в последний раз оставался стабильным на уровне 103,93.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллары остались позади после скачка фондового рынка на прошлой неделе. Во вторник киви оставался стабильным на уровне 0,6306 доллара.

Фунт стерлингов также успокоился на уровне 1,2274 доллара.

«Держите длинные позиции по доллару до тех пор, пока не уменьшится некоторая неопределенность», - сказал стратег Societe Generale Кит Джакс.

«Доллар, скорее всего, упадет только тогда, когда мировая экономика выйдет на более устойчивый путь роста... рынки смотрят в будущее, но все, что мы видим сегодня, - это опасность».