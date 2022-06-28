Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азиатские фондовые индексы падают 28 июня после падения Уолл-стрит

08:03 28.06.2022 |

Фінанси

 

Азиатские акции снижаются в начале торгов во вторник, поскольку инвесторы ориентируются на волатильную сессию Уолл-стрит накануне, в то время как цены на нефть выросли после обвала на прошлой неделе.

Нефть продолжала расти, поскольку инвесторы все еще взвешивали опасения по поводу замедления экономического роста и опасения по поводу потери поставок из России на фоне санкций, связанных с конфликтом на Украине.

«Ряд новостей о дефиците предложения поддержал (нефтяной) рынок», - отмечают аналитики Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) в исследовательской записке. «Политические беспорядки могут привести к сокращению поставок от пары производителей второго эшелона, Эквадора и Ливии. А еще есть предложенный G7 предел цен на российскую нефть».

В начале азиатского торгового дня самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,7%. В этом месяце индекс снизился на 3,8%. Фьючерсы на американские акции S&P 500 e-mini выросли на 0,27%.

Австралийские акции выросли на 0,25%, а японский фондовый индекс Nikkei вырос на 0,5%.

Индекс голубых фишек Китая CSI300 снизился на 0,4% в начале торгов. Гонконгский индекс Hang Seng открылся снижением на 0,36%.

В понедельник американские акции завершили волатильную торговую сессию с небольшим снижением из-за небольшого количества катализаторов, способных повлиять на настроения инвесторов, поскольку они приближаются к середине года, когда фондовые рынки пострадали из-за повышенных опасений по поводу инфляции и ужесточения политики ФРС.

Основные фондовые индексы США потеряли свои позиции после колебаний в начале сессии из-за слабости чувствительных к процентным ставкам мегакапиталов, таких как Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Alphabe Inc, что оказало наибольшее сопротивление.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,2%, S&P 500 - на 0,30%, а Nasdaq Composite - на 0,72%.

Цены на нефть выросли после того, как страны «Большой семерки» пообещали усилить давление на финансы России новыми санкциями, которые включают в себя план ограничения цен на российскую нефть.

Американская нефть подорожала на 0,99% до 110,65 доллара за баррель. Нефть марки Brent подорожала до 116,22 доллара за баррель.

Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник после данных о капитальных заказах и заказах на товары длительного пользования, а также в связи с ожидаемым ростом продаж жилья по сравнению с предыдущим месяцем.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций в последний раз достигала 3,1847% во вторник по сравнению с закрытием в США на уровне 3,194% в понедельник. Двухлетняя доходность, которая растет в связи с ожиданиями трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 3,0974% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,123%.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0971  0,05 0,14 35,7120  0,02 0,06
EUR 36,7703  0,04 0,11 37,7003  0,08 0,21

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес