Азиатские фондовые индексы падают 28 июня после падения Уолл-стрит

Азиатские акции снижаются в начале торгов во вторник, поскольку инвесторы ориентируются на волатильную сессию Уолл-стрит накануне, в то время как цены на нефть выросли после обвала на прошлой неделе.

Нефть продолжала расти, поскольку инвесторы все еще взвешивали опасения по поводу замедления экономического роста и опасения по поводу потери поставок из России на фоне санкций, связанных с конфликтом на Украине.

«Ряд новостей о дефиците предложения поддержал (нефтяной) рынок», - отмечают аналитики Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) в исследовательской записке. «Политические беспорядки могут привести к сокращению поставок от пары производителей второго эшелона, Эквадора и Ливии. А еще есть предложенный G7 предел цен на российскую нефть».

В начале азиатского торгового дня самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии снизился на 0,7%. В этом месяце индекс снизился на 3,8%. Фьючерсы на американские акции S&P 500 e-mini выросли на 0,27%.

Австралийские акции выросли на 0,25%, а японский фондовый индекс Nikkei вырос на 0,5%.

Индекс голубых фишек Китая CSI300 снизился на 0,4% в начале торгов. Гонконгский индекс Hang Seng открылся снижением на 0,36%.

В понедельник американские акции завершили волатильную торговую сессию с небольшим снижением из-за небольшого количества катализаторов, способных повлиять на настроения инвесторов, поскольку они приближаются к середине года, когда фондовые рынки пострадали из-за повышенных опасений по поводу инфляции и ужесточения политики ФРС.

Основные фондовые индексы США потеряли свои позиции после колебаний в начале сессии из-за слабости чувствительных к процентным ставкам мегакапиталов, таких как Amazon.com Inc, Microsoft Corp и Alphabe Inc, что оказало наибольшее сопротивление.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,2%, S&P 500 - на 0,30%, а Nasdaq Composite - на 0,72%.

Цены на нефть выросли после того, как страны «Большой семерки» пообещали усилить давление на финансы России новыми санкциями, которые включают в себя план ограничения цен на российскую нефть.

Американская нефть подорожала на 0,99% до 110,65 доллара за баррель. Нефть марки Brent подорожала до 116,22 доллара за баррель.

Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник после данных о капитальных заказах и заказах на товары длительного пользования, а также в связи с ожидаемым ростом продаж жилья по сравнению с предыдущим месяцем.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций в последний раз достигала 3,1847% во вторник по сравнению с закрытием в США на уровне 3,194% в понедельник. Двухлетняя доходность, которая растет в связи с ожиданиями трейдеров более высоких ставок по фондам ФРС, достигла 3,0974% по сравнению с закрытием в США на уровне 3,123%.