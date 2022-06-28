Американские фондовые индексы 27 июня закрылись снижением

При этом мало катализаторов, способных повлиять на настроения инвесторов, поскольку они приближаются к середине года, когда фондовые рынки пострадали из-за повышенных опасений по поводу инфляции и ужесточения политики ФРС.

Основные фондовые индексы США потеряли позиции после колебаний в начале сессии, а слабость чувствительных к процентным ставкам мегакапиталов, таких как Amazon.com, Microsoft Corp и Alphabet Inc, оказала наибольшее сопротивление.

«Причина отсутствия направления на этой неделе и на следующей неделе заключается в том, что инвесторы ищут, что произойдет во втором отчетном квартале», - сказал Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research в Нью-Йорке.

Все три индекса находятся на пути к падению два квартала подряд впервые с 2015 года. Они также, похоже, понесут убытки в июне, что ознаменует три месяца подряд падения для высокотехнологичного Nasdaq, его самую длинную полосу неудач с 2015 года.

По словам Стовалла, S&P должен был сообщить о своем пятом худшем снижении цен с начала года с 1962 года по состоянию на пятницу.

«Каждый раз, когда SPX рос более чем на 20% за год, он падал в среднем на 11%, начиная с относительно раннего начала нового года. вне."

«Нет гарантии, что это произойдет в этом году, но рынок может удивить нас в лучшую сторону», - сказал Стовалл.

Рост цен на нефть помог вывести акции энергетических компаний на первое место, при этом экономически чувствительные компании с малой капитализацией, полупроводники и транспорт также опередили рынок в целом.

Экономические данные неожиданно оказались положительными: новые заказы на товары длительного пользования и незавершенные продажи жилья превзошли ожидания и добавили доверия утверждению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что экономика достаточно устойчива, чтобы противостоять попыткам центрального банка обуздать десятилетнюю инфляцию без сползание в рецессию.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 62,42 пункта, или 0,2%, до 31 438,26 пункта, S&P 500 - на 11,63 пункта, или 0,3%, до 3900,11 пункта, а Nasdaq Composite - на 93,05 пункта, или 0,8%, до 11 514,57 пункта.

Среди 11 основных секторов S&P 500 восемь завершили сессию на отрицательной территории, при этом наибольшие процентные потери понесли потребительские секторы. Энергетические акции были явными победителями, прибавив 2,8% за день.

За несколько недель до начала отчетности за второй квартал 130 компаний S&P 500 сделали предварительные объявления. Согласно данным Refinitiv, из них 45 были положительными, а 77 - отрицательными, в результате чего соотношение «отрицательный/положительный» на 1,7 выше, чем в первом квартале, но ниже, чем год назад.

В расширенной торговле Robinhood Markets упал на 4% после того, как Сэм Бэнкман-Фрид из FTX заявил, что его криптовалютная биржа не ведет активных переговоров о слияниях и поглощениях с платформой розничной торговли акциями.

На предыдущей торговой сессии акции Robinhood подскочили на 14% после того, как Bloomberg сообщил, что FTX изучает возможность сделки.

Во время сессии в понедельник Coinbase Global Inc упала более чем на 10% после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг этой криптовалютной биржи с «покупки» до «продажи».

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 1,17 к 1; на Nasdaq соотношение 1,02 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 29 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 24 новых максимума и 84 новых минимума.

Объем на биржах США составил 10,91 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,95 млрд за последние 20 торговых дней.