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АНАЛІТИКА

PayPal продлил для украинцев срок переводов без комиссии до конца сентября

16:42 27.06.2022 |

Фінанси

 

Мировой финсервис PayPal продлил для украинцев возможность переводить средства без комиссии до конца сентября, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на CEO PayPal Дэна Шульмана в понедельник.

Минцифры отмечает, что за четыре месяца работы сервиса в стране, украинцы создали свыше 200 тыс. новых аккаунтов. Общая сумма средств, которую перевели и получили украинцы за это время, составляет $200 млн. При содействии компании на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру, поступило полмиллиарда долларов.

"Благодарны PayPal за поддержку и продолжаем сотрудничество дальше. Надеемся, что следующим шагом станет запуск бизнес-аккаунтов для пользователей из Украины. Именно этого сегодня ждут украинские предприниматели", - добавили в ведомстве.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: PayPal
 

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