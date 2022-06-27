PayPal продлил для украинцев срок переводов без комиссии до конца сентября

Мировой финсервис PayPal продлил для украинцев возможность переводить средства без комиссии до конца сентября, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на CEO PayPal Дэна Шульмана в понедельник.

Минцифры отмечает, что за четыре месяца работы сервиса в стране, украинцы создали свыше 200 тыс. новых аккаунтов. Общая сумма средств, которую перевели и получили украинцы за это время, составляет $200 млн. При содействии компании на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру, поступило полмиллиарда долларов.

"Благодарны PayPal за поддержку и продолжаем сотрудничество дальше. Надеемся, что следующим шагом станет запуск бизнес-аккаунтов для пользователей из Украины. Именно этого сегодня ждут украинские предприниматели", - добавили в ведомстве.