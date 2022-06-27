Bloomberg: падение биткоина поставило под угрозу дефолта займы майнеров на $4 млрд

Некоторые майнинговые компании столкнулись с проблемами в обслуживании займов, обеспечением по которым выступает оборудование для добычи биткоина. По оценкам Bloomberg, суммарный риск для кредиторов может достигать $4 млрд.

Ситуация возникла как из-за ухудшения конъюнктуры на криптовалютном рынке, так и из-за негативной переоценки ASIC-устройств.

До сих пор лишь немногие майнеры объявили дефолт по своим кредитам, но недавние продажи добытых биткоинов демонстрируют признаки кризиса. Агентство напомнило о реализации Core Scientific 2000 BTC для покрытия операционных расходов и Bitfarms 3000 BTC - для погашения части кредита Galaxy Digital Holdings Ltd на $100 млн.

Динамика цен на ASIC-устройства

В Bloomberg спрогнозировали усугубление проблем в индустрии в случае продолжения снижения цены биткоина. Это может привести к дальнейшей корректировке оценки устройств и их распродажам кредиторами. Согласно данным Luxor Technologies Corp., стоимость популярной модели Antminer S19 снизилась примерно на 47% с ноябрьских $10 000.

«Майнинговые компании испытывают боль. Многие операции стали убыточными. Стоимость оборудования резко упала [...]. Это усугубляется нестабильными ценами на электричество и ограниченным предложением места в дата-центрах», - заявил Лука Янкович, глава отдела кредитования Galaxy Digital.

Последняя, а также NYDIG, BlockFi, Celsius Network, Foundry Networks и Babel Finance активно кредитовали под залог оборудования, заявил соучредитель майнингового пула Luxor Technologies Итан Вера. По его словам, они переживают о «здоровье» своих кредитных портфелей, особенно те, у кого высокий коэффициент обеспечения. Специалист оценил объем таких кредитов в $4 млрд.

Себестоимость добычи биткоина

По оценкам аналитика Arcane Research Ярана Меллеруда, при условии средних цен на электроэнергию и использования последних ASIC-устройств себестоимость добычи 1BTC может составлять $8000. Даже при сохранении прибыльности некоторым компаниям будет непросто обойтись без продаж биткоина для исполнения своих обязательств по займам, добавил эксперт.

CEO Securitize Capital Уилфред Дэй допустил уход ряда майнеров, которые утратили возможность генерации положительного денежного потока и приобрели дорогостоящее оборудование. По оценкам специалиста, с учетом накладных расходов и процентов по займам, стоимость добычи 1 BTC для них может превышать $20 000.

«Они купили десятки тысяч машин, договорились о хостинге, внесли депозиты и теперь не могут выполнить свои обязательства», - пояснил Дэй.

Директор по контенту Compass Mining Уилл Фоксли заявил о росте затрат на привлечение капитала из-за ухудшения аппетитов к риску.







