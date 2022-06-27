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Евро укрепляется к доллару в ожидании заявлений главы ЕЦБ
13:23 27.06.2022 |
Курс евро в понедельник днем продолжает расти по отношению к доллару в ожидании комментариев главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.39 EET курс евро к доллару растет до 1,0578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,08 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,23%, до 103,95 пункта.
Европейская валюта укрепляется за счет ожиданий комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.
Кроме того, инвесторы находятся в ожидании окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в квартальном выражении снизился на 1,5%. Эти ожидания во многом определяют общее ослабление доллара.
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