Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Евро укрепляется к доллару в ожидании заявлений главы ЕЦБ

13:23 27.06.2022 |

Фінанси

 

Курс евро в понедельник днем продолжает расти по отношению к доллару в ожидании комментариев главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.39 EET курс евро к доллару растет до 1,0578 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0554 доллара. Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 135,08 иены со 135,17 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,23%, до 103,95 пункта.

Европейская валюта укрепляется за счет ожиданий комментариев главы ЕЦБ Кристин Лагард. Трейдеры надеются получить подсказки относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании окончательных данных о ВВП США за прошлый квартал, которые будут опубликованы в среду. Аналитики полагают, что показатель в квартальном выражении снизился на 1,5%. Эти ожидания во многом определяют общее ослабление доллара.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,9122
  0,1448
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,0473  0,10 0,30 35,6896  0,08 0,22
EUR 36,7304  0,10 0,26 37,6200  0,08 0,22

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес