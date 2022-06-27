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Остаток средств на корсчетах банков 27.06.22
09:33 27.06.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|27 мая
|53626.8
|30 мая
|44433.9
|31 мая
|46866.8
|1 июня
|57170.2
|2 июня
|46932.8
|3 июня
|99982.2
|6 июня
|38776.0
|7 июня
|39149.1
|8 июня
|38866.7
|9 июня
|43060.1
|10 июня
|80656.4
|13 июня
|60758.7
|14 июня
|62543.7
|15 июня
|58909.2
|16 июня
|59688.4
|17 июня
|62619.2
|20 июня
|62822.7
|21 июня
|65494.4
|22 июня
|59274.0
|23 июня
|83182.8
|24 июня
|43007.0
|27 июня
|43468.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 27 июня - 29,2549 грн
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