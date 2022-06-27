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«Чистая» продажа валюты Нацбанком на прошлой неделе немного снизилась - до $925 млн
08:15 27.06.2022 |
Объем продажи валюты Национальным банком Украины с 20 по 24 июня снизился до $933,02 млн с $1 млрд 55,6 млн неделей ранее.
Согласно информации Нацбанка на его сайте, за прошлую неделю он приобрел $7,5 млн, что в диапазоне объемов последних шести недель (от $5,5 млн до $8,3 млн).
Таким образом чистая продажа валюты составила $925,5 млн, что лучше показателя прошлой недели, но все равно достаточно много - это третий по величине объем недельных интервенций с начала войны.
Как сообщалось, НБУ с 3 июня поднял учетную ставку с 10% до 25%, чтобы повысить привлекательность гривни и снизить давление на международные резервы страны. А ранее, с 21 мая, Нацбанк отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривни в иностранную валюту по их карточкам за пределами страны, а также снизил вдвое потолок обналички гривневых карт за рубежом - до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.
Эти меры позволили в первые две недели июня снизить объемы интервенций, однако на прошлой неделе они вновь выросли, второй раз с начала войны превысив $1 млрд.
В то же время благодаря принятым НБУ мерам курс доллара на "черном" рынке снизился с 37,5-38,5 грн/$1 с существенным снижением спреда и практически сравнялся с курсом в банковских обменниках. На прошлой неделе он составлял около 35,55-35,8 грн/$1, на этой гривня чуть подросла - до 35,4-35,6 грн/$1.
Как сообщалось, интервенции НБУ в мае выросли до $3,4 млрд с $2,2 млрд в апреле, $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.
Министр финансов Сергей Марченко ранее прогнозировал, что в июне международная финансовая поддержка Украины увеличится до $4,8 млрд с $1,5 млрд в мае. На такой рост рассчитывает также и Нацбанк страны, чьи международные резервы в мае сократились примерно на $2 млрд - до $25,1 млрд. Однако пока с начала месяца международное финансирование составило около $1,5 млрд, тогда как чистая продажа Нацбанка в этот период оценивается в $3 млрд или даже больше.
Всего с начала года по 24 июня Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 848,6 млрд и EUR110,97 млн, а продал $12 млрд 156,1 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.
В том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 191,7 млн и EUR110,97 млн, а продажа $9 млрд 385,9 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.
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