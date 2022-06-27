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Золото растет, так как страны G7 планируют запретить импорт золота из России
07:36 27.06.2022 |
Золото выросло в понедельник утром в Азии, так как некоторые страны Большой семерки (G-7) планируют запретить импорт драгоценных металлов из России, что может привести к сокращению поставок.
Фьючерсы на золото выросли на 0,37% до 1837,05 доллара к 23:59 по восточному времени (3:59 по Гринвичу). Доллар, который обычно движется обратно пропорционально золоту, в понедельник утром.
США, Великобритания, Япония и Канада планируют ужесточить санкции против России в связи с ее вторжением в Украину и объявить о запрете на новый импорт золота из России во время саммита G-7.
Лидеры «Большой семерки» планируют бессрочно поддерживать Украину в ее защите от вторжения России.
Президент Федерального резервного банка США в Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что она поддерживает еще одно повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в июле, в то время как президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что опасения по поводу рецессии в США преувеличены.
Международный валютный фонд в пятницу снизил свой прогноз экономического роста в США, поскольку агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы может снизить спрос, но предсказал, что США «чуть-чуть» избежит рецессии.
SPDR Gold Trust, крупнейший в мире биржевой фонд, обеспеченный золотом, заявил, что его активы упали на 0,2% до 1061,04 тонны в пятницу с 1063,07 тонны днем ранее.
В других драгоценных металлах серебро подорожало на 1,08%. Платина подорожала на 0,58%, а палладий - на 0,73%.
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