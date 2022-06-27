Доллар служит прибежищем перед угрозой рецессии, поскольку инвесторы ставят безопасность на первое место

Доллар нашел поддержку со стороны инвесторов, обеспокоенных рецессией и ищущих безопасности, чтобы удержаться чуть ниже двухдесятилетнего максимума в понедельник, упав в конце прошлой недели после того, как неутешительные экономические данные США снизили ставки на повышение процентных ставок в США.

В то время как азиатские акции росли вслед за Уолл-стрит, валютные трейдеры опасались продления пятничных продаж доллара, потому что доллар обычно растет во времена неопределенности.

Чувствительный к риску австралийский доллар подешевел на 0,3% до 0,6918 доллара из-за падения цен на сырьевые товары. Евро закрепился на уровне 1,0563 доллара, хотя побитая иена стабилизировалась до 134,68 за доллар.

Индекс доллара США стабилизировался на уровне 104,010, достигнув 20-летнего пика 105,79 ранее в этом месяце.

Ослабление экономических данных США сбило его с этой позиции, а опрос, опубликованный в пятницу, показал, что доверие потребителей находится на рекордно низком уровне, что еще раз побудило инвесторов сократить ставки на повышение процентных ставок в США.

Но призрак глобального спада и предпочтение в такие времена активов, номинированных в долларах, поддержали доллар.

«Доллар имеет тенденцию расти, когда люди беспокоятся о глобальной рецессии», - сказал стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо в Сиднее.

Ценообразование фьючерсов показывает, что трейдеры в настоящее время ожидают стабилизации базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США на уровне около 3,5% с марта следующего года, что является откатом от ценовых ставок, приближающихся к 4% в 2023 году. Казначейские обязательства выросли на прошлой неделе.

Новозеландский доллар закрепился на уровне 0,6035 доллара, а фунт стерлингов застрял на уровне 1,2282 доллара.

Данные о производственной активности в Китае, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, могут дать представление о том, набирает ли вторая по величине экономика мира новый импульс после сбоев, вызванных строгими мерами по блокировке COVID-19.