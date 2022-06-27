Азиатские акции 27 июня поддержали рост Уолл-стрит, так как снижение цен на нефть ослабило инфляционные опасения

Акции выросли в Азии в понедельник на фоне улучшения отношения к риску после того, как Уолл-стрит сильно восстановилась в конце прошлой недели, когда цены на нефть снизились, умерив опасения по поводу затянувшейся инфляции и сопутствующего агрессивного ужесточения Федеральной резервной системы.

Доходность казначейских облигаций оставалась низкой, а доллар колебался около самого низкого уровня более чем за неделю, поскольку инвесторы продолжали оценивать перспективы повышения ставок в США и потенциал рецессии.

Японский Nikkei вырос на 1,04%, а австралийский индекс подскочил на 1,69%.

Китайские «голубые фишки» выросли на 0,54%, а гонконгский Hang Seng - на 1,46%.

Южнокорейский Kospi прибавил 1,65%.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 1,31%.

Однако фьючерсы на акции США указывают на снижение на 0,25%, когда эти рынки вновь откроются. В пятницу S&P 500 вырос более чем на 3%, увеличившись почти на 1% в четверг.

«У нас было достойное завершение недели на рынках США, и я думаю, что это будет главная сцена понедельника здесь, в Азии», - сказал Роб Карнелл, главный экономист по Азии. -Тихий океан в ING.

«У нас было два приличных дня акций в бегах. Возможно, примечательно, что у вас была некоторая последовательность».

Сырая нефть упала на волатильных торгах в понедельник, так как рынок борется с опасениями, что замедление мировой экономики может снизить спрос, а не с опасениями по поводу потери поставок из России на фоне санкций из-за конфликта в Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) ранее упали более чем на доллар. Но цены восстановились: Brent достигла 112,78 доллара за баррель, снизившись на 34 цента, а WTI - до 107,17 доллара, снизившись на 45 центов.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США колебалась около 3,13% после отскока от двухнедельного минимума чуть выше 3% в конце прошлой недели, когда трейдеры сняли ставки на повышение в следующем году, но все еще размышляли, может ли агрессивное ужесточение в этом году вызвать рецессию.

Доходность упала с 3,456%, самого высокого уровня за более чем десятилетие, достигнутого до заседания ФРС в середине месяца. Затем центральный банк повысил ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с 1994 года, и дал понять, что аналогичный шаг возможен в июле.

«Рынок по-прежнему сосредоточен на компромиссе между реакцией политики на высокую инфляцию и опасениями жесткой посадки», - написал в заметке для клиента стратег Westpac по ставкам Дэмиен МакКолоу.

«Будут продолжаться дискуссии о том, достигла ли пиковая доходность долгосрочных бумаг, однако мы пока не ожидаем, что доходность 10-летних облигаций существенно или устойчиво упадет ниже 3%».

Доллар в понедельник оставался стабильным, продолжая консолидироваться вблизи минимума с середины месяца по отношению к основным валютам.

Индекс доллара, который измеряет валюту по сравнению с шестью соперниками, почти не изменился на уровне 104,01 после того, как за последние несколько сессий постепенно приблизился к минимуму 17 июня 103,83.

Золото подорожало на 0,32% до $1832,10 за унцию.