Акции на мировых рынках резко выросли по итогам 24 июня и недели в целом

Акции выросли в пятницу и зафиксировали сильный рост за неделю, поскольку недавнее снижение цен на сырьевые товары ослабило опасения по поводу инфляции и перспективы повышения процентной ставки.

S&P 500 поднялся на 3,1%, продемонстрировав самый большой дневной процентный прирост с мая 2020 года, а глобальный индекс MSCI за неделю вырос на 4,8%, зафиксировав снижение три недели подряд.

Доходность казначейских облигаций США выросла с двухнедельного минимума.

Инвесторы были обеспокоены тем, что агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системой и другими крупными центральными банками для борьбы с инфляцией может вызвать рецессию, которая сократит спрос на товары и другие товары.

«Фондовый рынок на этой неделе был перепродан, поэтому пришло время для отскока», - сказал Куинси Кросби, главный стратег по акциям LPL Financial (NASDAQ:LPLA) в Шарлотте, Северная Каролина.

«Мы видели, как цены на нефть снижаются вместе с ценами на другие сырьевые товары», - сказала она, добавив, что движение рынка отражает «ожидания, по крайней мере, заметного замедления, если не полной рецессии».

Кроме того, результаты опроса потребительских настроений Мичиганского университета по пятилетним инфляционным ожиданиям были положительными для акций, сказал Кросби. Он снизился до 3,1 с предварительной оценки в 3,3% в середине июня.

Базовый индекс S&P 500 на прошлой неделе подтвердил медвежий рынок.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 823,32 пункта, или 2,68%, до 31 500,68 пункта, S&P 500 прибавил 116,01 пункта, или 3,06%, до 3911,74 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 375,43 пункта, или 3,34%, до 11 607,62 пункта.

За неделю S&P 500 вырос на 6,4%, Dow прибавил 5,4%, а Nasdaq прибавил 7,5%.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 2,62%, а индекс акций MSCI по всему миру - на 2,63%.

Эталонная медь на Лондонской бирже металлов упала на 0,5% до 8 367 долларов за тонну после достижения 8 122,50 долларов, что на 25% ниже пикового значения в марте и самого низкого уровня с февраля 2021 года. Другие промышленные металлы также упали.

Цены на нефть выросли в пятницу, но зафиксировали свое второе недельное снижение.

В тот же день нефть марки Brent подорожала на 3,07 доллара, или 2,8%, до 113,12 доллара за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 3,35 доллара, или 3,2%, до 107,62 доллара.

На рынке казначейских облигаций доходность упала с более чем десятилетнего максимума, достигнутого перед заседанием ФРС на прошлой неделе. Центральный банк США на заседании повысил ставку на 75 базисных пунктов.

Трейдеры фьючерсами на федеральные фонды в настоящее время рассчитывают, что базовая ставка вырастет примерно до 3,5% к марту, по сравнению с ожиданиями на прошлой неделе, что она повысится примерно до 4%.

Доходность 10-летних облигаций в последний раз составляла 3,125%. Они упали с 3,498% 14 июня, самого высокого уровня с апреля 2011 года.

На валютном рынке доллар США упал и показал первое недельное снижение в этом месяце.

На дневных торгах в Нью-Йорке индекс доллара, который измеряет единицу США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,2% до 104,013.

Падение доллара США привело к росту даже валют, ориентированных на сырьевые товары, таких как австралийский доллар и норвежская крона. Австралийский доллар вырос на 0,8% до 0,6946 доллара США.

Спотовое золото прибавило 0,2% до $1826,39 за унцию.