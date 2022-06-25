Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 23.06.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|20.06
|20.0 (27.0)
|-
|21.06
|20.0 (27.0)
|-
|23.06
|20.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|20.06
|164078.0 (23.0)
|-
|21.06
|153985.0 (23.0)
|-
|22.06
|159728.0 (23.0)
|-
|23.06
|199976.0 (23.0)
|-
Данные НБУ