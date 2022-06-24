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Остаток средств на корсчетах банков 24.06.22

09:51 24.06.2022 |

Фінанси

Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.

Датасумма, млн грн
24 мая57645.0
25 мая45425.0
26 мая52315.5
27 мая53626.8
30 мая44433.9
31 мая46866.8
1 июня
57170.2
2 июня46932.8
3 июня99982.2
6 июня38776.0
7 июня39149.1
8 июня38866.7
9 июня43060.1
10 июня80656.4
13 июня60758.7
14 июня62543.7
15 июня58909.2
16 июня59688.4
17 июня62619.2
20 июня62822.7
21 июня65494.4
22 июня59274.0
23 июня83182.8
24 июня43007.0

Данные: Нацбанк Украины.

Официальный курс НБУ  на 24 июня - 29,2549 грн
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7337
  0,0205
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9397  0,04 0,11 35,5967  0,03 0,07
EUR 36,6531  0,04 0,10 37,4791  0,10 0,26

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

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