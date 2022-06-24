Конституционный суд нормировал права банка на получение процентов в виде платы за кредит

Предписание первого предложения части первой 1050 Гражданского кодекса Украины не ограничивает права банка на получение процентов как платы за пользование кредитом.

Такое решение принял Конституционный Суд Украины (КСУ), сообщает пресс-служба судебного учреждения, передает Укринформ.

"Второй сенат КСУ 22 июня принял решение № 6-р (II)/2022 по делу по конституционной жалобе акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" относительно соответствия Конституции Украины предписания первого предложения части первой статьи 1050 Гражданского кодекса Украины. Судья-докладчик деле - Сергей Головатый", - говорится в сообщении.

В КСУ проинформировали, что формула оспариваемого предписания Гражданского кодеса ​​такова: "если заемщик своевременно не вернул сумму ссуды, он обязан уплатить денежную сумму в соответствии со статьей 625 настоящего Кодекса".

Ощадбанк отметил, что он на момент заключения кредитного договора, так и во время его выполнения имел правомерные ожидания на получение процентов за пользование деньгами до дня возврата кредита, и такие правомерные ожидания не зависели от добросовестности поведения заемщика (своевременного или несвоевременного возврата кредита).

По мнению банка, это предписание ограничивает получение банком начисленных процентов за пользование кредитом моментом наступления срока возврата кредита, а не зачислением денег, заимствованных на банковский счет кредитора.

"Банк считает, что в результате этого он был противоправно лишен права собственности, приобретенного в соответствии с законом (статья 41 Конституции Украины), ограничено его право на предпринимательскую деятельность, которая не запрещена законом (статья 42 Конституции Украины)", - уточняется в сообщении.

Со своей стороны КС пришел к выводу, что как на момент заключения кредитного договора, так и на протяжении срока кредитования банк имел правомерные ожидания на получение процентов за пользование деньгами до дня возврата кредита, а значит право требования банка по уплате ему таких процентов является имуществом и соответственно правом, защита которого гарантирует статья 41 Конституции Украины.

Среди прочего КСУ пришел к выводу, что применение предписания первого предложения части первой статьи 1050 Кодекса как такового, направленного на предоставление кредитодателю права на получение трех процентов годовых от просроченной суммы и инфляционных потерь как мер гражданской ответственности за ненадлежащее исполнение заемщиком денежных обязательств , не может влиять на право кредитодателя на получение процентов как платы за пользование кредитом, то есть на право требовать от должника выполнения обязательств по кредитному договору в натуре.

"В итоге решением установлено, что в аспекте поднятых в конституционной жалобе вопросов предписание первого предложения части первой статьи 1050 Кодекса не ограничивает права банка на получение процентов как платы за пользование кредитом, не влечет негативных последствий для права банка на ведение предпринимательской деятельности, а потому есть соответствующим Конституции Украины (является конституционным)", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, 15 июня КСУ признал неконституционным абзац статьи Таможенного кодекса Украины, касающуюся штрафов за нарушение таможенных правил.