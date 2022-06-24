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Цена на золото снижается пятую торговую сессию подряд
08:31 24.06.2022 |
По состоянию на 7.41 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,15 доллара, или на 0,22%, до 1825,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,14% - до 21,012 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла наблюдается отрицательная динамика пятую торговую сессию подряд. Инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Так, Федрезерв недавно повысил учётную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС продолжит стремиться к замедлению инфляции.
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