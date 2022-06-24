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Доллар 24 июня падает из-за опасений по поводу рецессии
08:28 24.06.2022 |
Доллар США упал по отношению к своим основным конкурентам в пятницу, ожидая своего первого недельного снижения в этом месяце, поскольку инвесторы оценивают курс политики Федеральной резервной системы и то, вызовет ли агрессивное повышение ставок рецессию.
Индекс доллара, который измеряет доллар против шести конкурентов, снизился на 0,07% до 104,33 утром в Азии. Он откатился от роста на 0,19% в предыдущий день, который был вызван в основном снижением евро после того, как слабые европейские промышленные данные уменьшили ставки на ужесточение политики Европейского центрального банка.
Торговля долларом на этой неделе была нестабильной, и теперь рынки делают ставку на более осторожные действия ФРС после очередного ожидаемого повышения ставки на 75 базисных пунктов в июле.
Глава ФРС Мишель Боуман заявила в четверг, что поддерживает повышение на 50 базисных пунктов для «следующих нескольких» заседаний после июльского. Между тем, председатель ФРС Джером Пауэлл во время своего второго выступления перед Конгрессом подчеркнул «безоговорочную» приверженность центрального банка сдерживанию инфляции даже в условиях рисков для роста.
Опасения по поводу рецессии приручили доходность казначейских облигаций, подавив ключевую поддержку доллара, которая в одночасье упала до двухнедельного минимума по 10-летним облигациям.
По отношению к иене, которая чрезвычайно чувствительна к изменениям доходности в США, доллар снизился на 0,1% до 134,795. За неделю он снизился примерно на такую же сумму и должен прервать трехнедельную серию побед с 6,19%.
Евро вырос на 0,11% до 1,0533 доллара, но после падения на 0,44% за ночь после более слабых, чем ожидалось, данных PMI Германии и Франции.
В четверг Германия также запустила «стадию тревоги» своего аварийного газового плана в ответ на сокращение поставок из России.
«Рынок начал разумно снижать цены на следующие пару заседаний ЕЦБ», - заявил в подкасте стратег по процентным ставкам National Australia Bank Кен Кромптон.
«Там было несколько факторов, которые действительно сложились, и они действительно начали сомневаться в том, насколько далеко ЕЦБ сможет зайти в своем ужесточении».
Однако за неделю евро остается выше на 0,44% по отношению к доллару.
Фунт стерлингов восстановился на 0,16% до 1,2281 доллара, что привело к недельному росту на 0,5%, что положило конец трехнедельному проигрышу.
Австралийский доллар вырос на 0,13% до 0,6904 доллара, но по-прежнему был настроен на недельное снижение на 0,48%, третью проигрышную неделю подряд.
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