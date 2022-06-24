Акции на торгах в азии растут, так как падение сырьевых товаров предлагает бальзам от опасений инфляции

Акции и облигации продемонстрировали свой первый недельный рост за месяц в пятницу, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что центральные банки снизят инфляцию, хотя опасения по поводу роста повлияли на сырьевые товары.

Медь, лидер экономического производства с ее широким спектром промышленного и строительного использования, подешевела на 3% в Шанхае и упала более чем на 7% за неделю - это самое резкое недельное падение с момента обвала финансовых рынков, вызванного пандемией, в марте 2020 года.

Нефть также упала в одночасье, а фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2% за неделю до 110,62 доллара за баррель, в то время как эталонные цены на зерно упали на чикагской пшенице почти на 9% за неделю и достигли самого низкого уровня с марта на уровне 9,42 доллара за бушель.

Падение цен привело к некоторому облегчению акций, так как энергия и продукты питания были движущими силами инфляции. После некоторых серьезных недавних потерь индекс мировых акций MSCI вырос на 2% за неделю.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос в пятницу на 1%, чему польстило то, что продавцы коротких позиций выручили Alibaba, которая выросла на 5%, на фоне намеков на то, что технологическое подавление Китая ослабевает.

Японский Nikkei вырос на 0,8%, увеличившись за неделю на 1,6%, а фьючерсы на S&P 500 не изменились после того, как за ночь индекс вырос примерно на 1%. Доллар США колеблется чуть ниже двухдесятилетнего максимума по отношению к корзине основных валют.

«В то время как опасения рынка по поводу резкого замедления являются причиной недавнего снижения цен на сырье, более низкие цены на сырьевые товары действительно кажутся тем, что доктор прописал для мировой экономики», - сказал стратег NatWest по рынкам Брайан Дейнджерфилд.

«Так много наших страхов жесткой посадки связаны с опасениями, которые связаны с ценами на сырьевые товары».

Мягкие данные на этой неделе были виноваты.

Показатели производственной активности в Японии, Великобритании, еврозоне и Соединенных Штатах в июне снизились, поскольку американские производители сообщили о первом прямом падении новых заказов за два года на фоне падения уверенности.

Облигации сильно выросли в надежде, что ставки на агрессивное повышение ставок придется сократить, при этом доходность двухлетних облигаций Германии упала на 22 базисных пункта, что стало самым большим падением с 2008 года.

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций за ночь упала на 7 базисных пунктов и осталась неизменной на уровне 3,0944%.

Доллар США упал с недавних максимумов, но не слишком далеко, поскольку инвесторы сохраняют осторожность. В последний раз он был довольно стабильным на уровне 1,0529 доллара за евро и стоил 134,79 иены.

Потрепанная иена стабилизировалась на этой неделе и в пятницу получила небольшую поддержку от инфляции в Японии, которая второй месяц подряд превысила целевой показатель Банка Японии в 2%, что оказало дополнительное давление на его сверхмягкую политику.

Позже в этот же день будут внимательно следить за выступлениями Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, а также данными по розничным продажам в Великобритании и деловым доверием в Германии. Помимо этого, главное беспокойство вызывает то, что все это означает для эффективности компании.

«Отчеты о прибылях и убытках за второй квартал вызовут шок на рынке, поскольку перспективы доходов пока существенно не ухудшились, и это еще больше усилит опасения по поводу рецессии», - сказал Чару Чанана, рыночный стратег брокерской компании Saxo в Сингапуре.