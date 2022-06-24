Основные индексы Уолл-стрит 23 июня продемонстрировали уверенный рост

Этому способствовала высокая динамика акций оборонных и технологических компаний, которая перевесила снижение акций экономически чувствительных групп, поскольку сохранялись опасения по поводу потенциальной рецессии.

Эталонный индекс S&P 500 колебался между положительными и отрицательными значениями в течение сессии, но акции набирали обороты ближе к закрытию рынка. Доходность эталонных казначейских облигаций США упала до двухнедельного минимума, поддержав технологические и другие акции роста, чувствительные к процентным ставкам.

Торговля оставалась волатильной после того, как S&P 500 на прошлой неделе зафиксировал самое большое недельное процентное падение с марта 2020 года. Инвесторы взвешивают, насколько сильно могут упасть акции после того, как индекс в начале этого месяца упал более чем на 20% по сравнению с его историческим максимумом в январе, подтверждая общее определение медвежьего рынка.

«Существует огромная неопределенность в отношении перспектив, поэтому рынок сбит с толку», - сказал Уолтер Тодд, главный инвестиционный директор Greenwood Capital в Южной Каролине.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 194,23 пункта, или 0,64%, до 30 677,36 пункта, S&P 500 прибавил 35,84 пункта, или 0,95%, до 3795,73 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 179,11 пункта, или 1,62%, до 11 232,19 пункта.

Во второй день своего выступления перед Конгрессом глава центрального банка США Джером Пауэлл заявил, что приверженность ФРС сдерживанию 40-летней инфляции является «безоговорочной», но также сопряжена с риском роста безработицы.

Как показал опрос, проведенный в четверг, деловая активность в США значительно замедлилась в июне, поскольку высокая инфляция и снижение потребительского доверия ослабили спрос по всем направлениям.

«ФРС хочет, чтобы дела пошли медленнее, и данные начинают это отражать», - сказал Джеймс Рэган, директор по исследованиям в области управления активами в D.A. Дэвидсон.

Аналитики Citigroup прогнозируют почти 50-процентную вероятность глобальной рецессии.

«Экономический рост замедляется. Будет ли это достаточно медленным, чтобы впасть в рецессию, это большой вопрос», - сказал Рэган.

Защитные группы, которые считали более безопасными ставки в трудные экономические времена, были наиболее эффективными секторами S&P 500. Среди них коммунальные услуги выросли на 2,4%, здравоохранение - на 2,2%, а недвижимость - на 2%.

Технологический сектор вырос на 1,4%, акции Microsoft (NASDAQ:MSFT) прибавили 2,3%, а Apple - 2,2%.

Энергетический сектор упал на 3,8%, продолжив недавний откат после существенного опережения рынка на протяжении большей части 2022 года. Спад в Exxon Mobil и Chevron был самым большим индивидуальным тормозом для S&P 500: Exxon упал на 3%, а Chevron - на 3,7%.

Другие экономически чувствительные сектора также упали. Материалы потеряли 1,4%, в то время как промышленность и финансы упали примерно на 0,5% каждая.

Количество растущих выпусков на NYSE превышало количество падающих в соотношении 1,41 к 1; на Nasdaq соотношение 1,67 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 40 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал 32 новых максимума и 194 новых минимума.

Около 12,4 млрд акций перешли из рук в руки на биржах США по сравнению со средним показателем в 12,5 млрд в день за последние 20 сессий.