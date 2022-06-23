НБУ разослал банкам рекомендации по определению кредитного риска

Национальный банк Украины (НБУ) направил банкам письмо с рекомендациями по определению кредитного риска, в котором в связи с затягиванием войны просит соблюдать принцип взвешенного консерватизма, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников рынка, ознакомившийся с документом.

Учитывая относительно умеренный объем созданных резервов под кредитные убытки, Нацбанк считает, что банки сохраняют достаточно оптимистические предположения об ожидаемой стоимости кредитного портфеля, и констатирует, что уровень покрытия резервами кредитов практически остается на довоенном уровне, сказал собеседник агентства.

В обнародованном на этой неделе Отчете о финансовой стабильности, НБУ отметил, что из всех присущих банкам рисков ключевым остается кредитный риск, а его реализация - самая большая угроза сектору.

"Финучреждения постепенно начали признавать уже понесенные и ожидаемые убытки. Банковский сектор впервые за пять лет стал убыточным из-за резкого роста отчислений в резервы... Текущие оценки ожидаемых потерь банков все еще недостаточно консервативны", - указал регулятор.

В отчете Нацбанк рекомендовал банкам своевременно признавать кредитный риск и при необходимости проводить реструктуризацию, а также усовершенствовать подходы к оценке ожидаемых кредитных убытков по МСФО 9, чтобы они были соразмерны глубине текущего кризиса. В частности, в НБУ считают, что в дальнейшем качество небольших кредитов будет определяться в основном своевременностью обслуживания. Также банки должны соблюдать принципы оценки кредитного риска по пруденциальным требованиям, указано в отчете.

Согласно ему факты обесценивания по МСФО (3 стадия) или по пруденциальным требованиям (событие дефолта) банки почти не фиксировали. Доля неработающих кредитов в дальнейшем близка к февральскому значению - 32,5%.

"В итоге лишь отдельные банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые кредитные убытки по МСФО. Покрытие резервами работающих кредитов увеличилось всего на 2 процентных пункта - до 6,2%", - констатировал регулятор.

По его ожиданиям, доля дефолтных компаний превысит 20%, и в целом потери кредитных портфелей банков также будут больше 20%.

"Банкам следует консервативнее подходить к оценке ожидаемых убытков. К этому будет стимулировать постепенная отмена регуляторных смягчений в части оценки кредитного риска. В то же время своевременные реструктуризации снизят давление на ликвидность компаний, финансовые трудности которых вызваны влиянием военной агрессии. Это позволит бизнесу восстановиться, а значит, уменьшит долгосрочные потери кредитов", - сообщается в отчете.

Аналогичного мнения Нацбанк придерживается и в отношении розничных кредитов, считая, что банки излишнее оптимистичны в оценках кредитного риска по розничному портфелю.

"Учитывая опыт предыдущих кризисов и глубину этого, потери работающего портфеля необеспеченных потребительских кредитов можно ожидать более чем 20%... Покрытие резервами работающего портфеля хоть и увеличилось более чем вдвое по сравнению с февралем, но составляет всего до 10%", - констатирует НБУ.

