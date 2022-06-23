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Банки в мае выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 15 млрд грн - Минфин

15:15 23.06.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Банки-участники программы по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) под портфельные гарантии выдали в мае свыше 4 тыс. кредитов на сумму 15,3 млрд грн с долей гарантированных государством обязательств по основному долгу в объеме 11,09 млрд грн против 3,1 тыс. таких займов в апреле на 13,2 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины в четверг.

"По состоянию на 1 июня 2022 года 24 банка-кредитора обслуживают 12,592 тыс. кредитов на сумму 39,415 млрд грн", - указало ведомство на сайте.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,468 млрд грн. Это около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд грн), уточнил Минфин.

Согласно обнародованным данным, лидирует по количеству выданных таких кредитов ПриватБанк - 8,2 тыс. займов на 12,17 млрд грн, что составляет 84% от предоставленных ему портфельных гарантий в рамках госпрограммы. Второй в рейтинге Ощадбанк - 2,04 тыс. кредитов почти на 6,8 млрд грн (89% лимита банка).

Наибольшим спросом программа пользуется в Одесской области, где выдано 936 кредитов на 3,068 млрд грн. В Кировоградской области выдано 677 займов на 3,039 млрд грн, в Днепропетровской области - 1164 кредита на 2,724 млрд грн и в Киевской - 651 кредит на 2,7 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Больше всего банки предоставили такого финансирования сельскохозяйственным предприятиям - 6,8 тыс. кредитов на 29 млрд грн, подчеркнул Минфин в сообщении.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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