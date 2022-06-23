Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки в мае выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 15 млрд грн - Минфин
Банки-участники программы по выдаче кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) под портфельные гарантии выдали в мае свыше 4 тыс. кредитов на сумму 15,3 млрд грн с долей гарантированных государством обязательств по основному долгу в объеме 11,09 млрд грн против 3,1 тыс. таких займов в апреле на 13,2 млрд грн, сообщило Министерство финансов Украины в четверг.
"По состоянию на 1 июня 2022 года 24 банка-кредитора обслуживают 12,592 тыс. кредитов на сумму 39,415 млрд грн", - указало ведомство на сайте.
Обязательства по основному долгу, частично обеспеченными государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,468 млрд грн. Это около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд грн), уточнил Минфин.
Согласно обнародованным данным, лидирует по количеству выданных таких кредитов ПриватБанк - 8,2 тыс. займов на 12,17 млрд грн, что составляет 84% от предоставленных ему портфельных гарантий в рамках госпрограммы. Второй в рейтинге Ощадбанк - 2,04 тыс. кредитов почти на 6,8 млрд грн (89% лимита банка).
Наибольшим спросом программа пользуется в Одесской области, где выдано 936 кредитов на 3,068 млрд грн. В Кировоградской области выдано 677 займов на 3,039 млрд грн, в Днепропетровской области - 1164 кредита на 2,724 млрд грн и в Киевской - 651 кредит на 2,7 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.
Больше всего банки предоставили такого финансирования сельскохозяйственным предприятиям - 6,8 тыс. кредитов на 29 млрд грн, подчеркнул Минфин в сообщении.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ разослал банкам рекомендации по определению кредитного риска
|Банки в мае выдали кредитов МСБ под портфельные гарантии на 15 млрд грн - Минфин
|Курс евро упал к доллару 23 июня на экономических данных по еврозоне
|Фондовые биржи АТР 23 июня закрылись ростом
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.06.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.06.22
Бізнес
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов