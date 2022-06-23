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Глава ЕЦБ призвала к контролю за криптокредитованием
09:22 23.06.2022 |
Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила о необходимости охватить регулированием сектор криптовалютного кредитования.
В ходе выступления перед Европарламентом Лагард обратила внимание на растущую активность криптолендинговых платформ. По ее мнению, подобная тенденция требует дополнительных регуляторных усилий со стороны властей.
Глава ЕЦБ сослалась на законопроект о регулировании криптовалют MiCA, принятый ECON в марте 2022 года. По ее мнению, из-за текущих событий в индустрии назрела необходимость в «MiCa II» для надзора над стейкингом и кредитованием в цифровых активах.
«Инновации на этих неизведанных и неизученных территориях подвергают потребителей риску, где отсутствие регулирования часто приводит к мошенничеству, совершенно незаконными заявлениями об оценке и очень часто - спекуляциям», - подчеркнула Лагард.
Она добавила, что децентрализованные финансы представляют «реальный риск для финансовой стабильности». Следовательно, сектор должен попадать в нормативно-правовой периметр, заключила глава ЕЦБ.
Заявление Лагард прозвучало на фоне негативных явлений в индустрии. 13 июня криптолендинговая платформа Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий».
По мнению экспертов, решение фирмы могло быть вызвано убытками при использовании высокорискованных DeFi-инструментов, в частности, синтетических активов с обеспечением вроде stETH от Lido и Wrapped Bitcoin.
Позднее появились слухи о неплатежеспособности хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который активно использовал протоколы вроде Aave.
Один из крупнейших криптовалютных кредиторов и управляющих активами в Азиатском регионе - Babel Finance - заявил о нехватке ликвидности из-за рыночной волатильности и приостановке выплат и вывода средств из собственных продуктов.
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