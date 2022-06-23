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Стоимость золота падает 23 золота на комментариях главы ФРС США
08:32 23.06.2022 |
Цена на золото в четверг утром снижается, инвесторы оценивают комментарии главы Федрезерва США Джерома Пауэлла относительно планов по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,7 доллара, или на 0,2%, до 1834,5 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,74% - до 21,262 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в четверг утром наблюдается отрицательная динамика, чему способствовали комментарии главы Федрезерва США Пауэлла о возможном дальнейшем повышении базовой процентной ставки.
Таг, глава ФРС заявил, что регулятор по-прежнему привержен снижению уровня инфляции, в связи с чем дальнейшее повышение учетной ставки будет уместным.
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