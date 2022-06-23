Доллар слабеет 23 июня на фоне снижения доходности в США из-за нарастающих опасений по поводу рецессии

Доллар США оставался под давлением в четверг, так как он, похоже, продлит снижение по отношению к основным аналогам из-за того, что доходность казначейских облигаций упала почти до двухнедельного минимума на фоне растущих опасений по поводу рецессии.

Индекс доллара, который измеряет валюту против шести основных конкурентов, снизился на 0,1% до 104,12, в результате чего его снижение с пятницы составило 0,46%. Он упал на 1,56% по сравнению с двухдесятилетним пиком в 105,79, достигнутым 15 июня, когда Федеральная резервная система повысила ставки на 75 базисных пунктов - самое большое повышение с 1994 года.

Рынки все больше обеспокоены тем, что приверженность ФРС подавлению раскаленной инфляции спровоцирует рецессию. Из-за этих опасений доходность 10-летних казначейских облигаций упала до почти двухнедельного минимума.

Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в своем выступлении перед Конгрессом, что центральный банк полностью привержен контролю над ценами, даже если это может привести к экономическому спаду. Он сказал, что рецессия «безусловно возможна», отражая опасения финансовых рынков, что ужесточение темпов ФРС затормозит рост.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидают еще одного повышения на 75 базисных пунктов в июле, а затем повышения на 50 базисных пунктов в сентябре.

«Полугодовые показания Пауэлла немного вымотали доллар, его комментарии относительно повышенного риска рецессии, очевидно, имеют больший вес, чем его безоговорочное обязательство восстановить ценовую стабильность», - написали стратеги Westpac в клиентской записке.

«Но с учетом того, что на июль все еще ожидается 75 базисных пунктов, а к концу года федеральные фонды должны подняться выше 3%, поддержка процентных ставок в долларах США в конечном итоге должна продолжать расти».

Westpac видит риск отката индекса доллара к уровню 102 в ближайшей перспективе, но рекомендует покупать на этих уровнях.

Доллар упал на 0,17% до 135,97 иены, отступив от 24-летнего максимума в 136,71, достигнутого в среду.

Однако валюта США выросла по отношению к южнокорейской воне, поднявшись до 1302,77 впервые за 13 лет и в последний раз торгуясь на 0,19% выше на уровне 1300 вон.

Курс евро практически не изменился и составил 105615 долларов, а фунт стерлингов подешевел на 0,2% до 0,8630 доллара.