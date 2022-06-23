Фінансові новини
- |
- 23.06.22
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондовые биржи АТР 23 июня закрылись ростом
12:46 23.06.2022 |
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,62%, до 3320,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 2,08%, до 2164,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,32%, до 21285 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,22%, до 2314,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,31%, до 6528,4 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 26171,25 пункта.
В четверг биржи АТР закрылись в основном коррекционным ростом после снижения на 0,2-2,5% в среду на фоне опасений о возникновении рецессии мировой экономики. Так, опасения инвесторов обусловлены повышением процентной ставки мировыми центробанками. Также о том, что США и страны еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году отметил швейцарский институт экономики KOF.
"Сейчас мы ожидаем самый агрессивный и синхронизированный цикл ужесточения со стороны мировых центральных банков с 1980-х годов" - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономиста Capital Economics Дженнифер МакКеоун (Jennifer McKeown). "Главный вопрос сейчас заключается не в том, нажмут ли центральные банки на тормоза, а в том, что может их остановить", - продолжил экономист.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Блокада Калининграда. Как НАТО заставило Россию возить свое «величие» на паромах
ТОП-НОВИНИ
|Действительно ли повышение учетной ставки позволит снизить уровень инфляции и стабилизировать курс?
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фондовые биржи АТР 23 июня закрылись ростом
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.06.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 23.06.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.06.2022
|Украинские страховщики в 2021г увеличили сбор платежей через посредников-резидентов на 57,4% - НБУ
Бізнес
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф
|По примеру Европы: сенаторы США предложили перейти на USB-C в качестве универсального стандарта зарядки
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов