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АНАЛІТИКА

Фондовые биржи АТР 23 июня закрылись ростом

12:46 23.06.2022 |

Фінанси

 

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,62%, до 3320,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 2,08%, до 2164,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index на 1,32%, до 21285 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,22%, до 2314,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,31%, до 6528,4 пункта, а японский Nikkei 225 - на 0,08%, до 26171,25 пункта.

В четверг биржи АТР закрылись в основном коррекционным ростом после снижения на 0,2-2,5% в среду на фоне опасений о возникновении рецессии мировой экономики. Так, опасения инвесторов обусловлены повышением процентной ставки мировыми центробанками. Также о том, что США и страны еврозоны могут вступить в рецессию в следующем году отметил швейцарский институт экономики KOF.

"Сейчас мы ожидаем самый агрессивный и синхронизированный цикл ужесточения со стороны мировых центральных банков с 1980-х годов" - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение экономиста Capital Economics Дженнифер МакКеоун (Jennifer McKeown). "Главный вопрос сейчас заключается не в том, нажмут ли центральные банки на тормоза, а в том, что может их остановить", - продолжил экономист.
 

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