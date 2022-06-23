Индексы Уолл-стрит 22 июня закрылась в минусе после заявления Пауэлла, так как акции энергетических компаний падают

Основные индексы Уолл-Стрит завершили торги в среду небольшими потерями после неустойчивых торгов, поскольку акции энергетических компаний взвешивались, а инвесторы переварили комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о цели центрального банка снизить инфляцию.

После открытия снижением основные американские индексы отыграли потери после выступления Пауэлла перед комитетом Сената, но затем они исчезли к закрытию.

Пауэлл сказал, что ФРС «сильно привержена» снижению инфляции, которая достигла 40-летнего максимума, в то время как политики не пытаются вызвать рецессию в процессе.

Инвесторы пытаются оценить, насколько сильно могут упасть акции, поскольку они взвешивают риски для экономики в связи с повышением ставок ФРС, чтобы сдержать растущую инфляцию. S&P 500 в начале этого месяца упал более чем на 20% по сравнению с историческим максимумом января, подтвердив общепринятое определение медвежьего рынка, при этом эталонный индекс на прошлой неделе зафиксировал самое большое недельное процентное падение с марта 2020 года.

«Рынки по-прежнему нестабильны», - сказал Кинг Лип, главный стратег Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско. «Конечно, мы еще не вышли из леса ... Проблемы все еще есть».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 47,12 пункта, или 0,15%, до 30 483,13 пункта, S&P 500 - на 4,9 пункта, или 0,13%, до 3759,89 пункта, а Nasdaq Composite - на 16,22 пункта, или 0,15%, до 11 053,08 пункта.

Энергетический сектор, который показал хорошие результаты в этом году, упал на 4,2% из-за падения цен на нефть. Падение акций Exxon Mobil, Chevron и Conocophillips было самым большим индивидуальным препятствием для S&P 500.

Падение на 0,4% в секторе тяжелых технологий также оказало влияние.

Защитные сферы, недвижимость, здравоохранение и коммунальные услуги были самыми быстрорастущими секторами S&P 500. Недвижимость выросла на 1,6%, здравоохранение - на 1,4%, а коммунальные услуги - на 1%.

В новостях компании акции Moderna Inc выросли на 4,7% после того, как компания заявила, что обновленная версия ее вакцины против COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ против быстро распространяющихся субвариантов Omicron.

Акции Dow Inc упали на 4,7% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций производителя химикатов до «неудовлетворительно».

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,17 к 1; на Nasdaq соотношение 1,08 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 39 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал девять новых максимумов и 207 новых минимумов.

Около 12,2 млрд акций перешли из рук в руки на биржах США по сравнению со средним показателем в 12,5 млрд в день за последние 20 сессий.