Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Индексы Уолл-стрит 22 июня закрылась в минусе после заявления Пауэлла, так как акции энергетических компаний падают

07:57 23.06.2022 |

Фінанси

 

Основные индексы Уолл-Стрит завершили торги в среду небольшими потерями после неустойчивых торгов, поскольку акции энергетических компаний взвешивались, а инвесторы переварили комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о цели центрального банка снизить инфляцию.

После открытия снижением основные американские индексы отыграли потери после выступления Пауэлла перед комитетом Сената, но затем они исчезли к закрытию.

Пауэлл сказал, что ФРС «сильно привержена» снижению инфляции, которая достигла 40-летнего максимума, в то время как политики не пытаются вызвать рецессию в процессе.

Инвесторы пытаются оценить, насколько сильно могут упасть акции, поскольку они взвешивают риски для экономики в связи с повышением ставок ФРС, чтобы сдержать растущую инфляцию. S&P 500 в начале этого месяца упал более чем на 20% по сравнению с историческим максимумом января, подтвердив общепринятое определение медвежьего рынка, при этом эталонный индекс на прошлой неделе зафиксировал самое большое недельное процентное падение с марта 2020 года.

«Рынки по-прежнему нестабильны», - сказал Кинг Лип, главный стратег Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско. «Конечно, мы еще не вышли из леса ... Проблемы все еще есть».

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 47,12 пункта, или 0,15%, до 30 483,13 пункта, S&P 500 - на 4,9 пункта, или 0,13%, до 3759,89 пункта, а Nasdaq Composite - на 16,22 пункта, или 0,15%, до 11 053,08 пункта.

Энергетический сектор, который показал хорошие результаты в этом году, упал на 4,2% из-за падения цен на нефть. Падение акций Exxon Mobil, Chevron и Conocophillips было самым большим индивидуальным препятствием для S&P 500.

Падение на 0,4% в секторе тяжелых технологий также оказало влияние.

Защитные сферы, недвижимость, здравоохранение и коммунальные услуги были самыми быстрорастущими секторами S&P 500. Недвижимость выросла на 1,6%, здравоохранение - на 1,4%, а коммунальные услуги - на 1%.

В новостях компании акции Moderna Inc выросли на 4,7% после того, как компания заявила, что обновленная версия ее вакцины против COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ против быстро распространяющихся субвариантов Omicron.

Акции Dow Inc упали на 4,7% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг акций производителя химикатов до «неудовлетворительно».

Отклоняющихся выпусков на NYSE было больше, чем растущих в соотношении 1,17 к 1; на Nasdaq соотношение 1,08 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 39 новых минимумов; Nasdaq Composite зафиксировал девять новых максимумов и 207 новых минимумов.

Около 12,2 млрд акций перешли из рук в руки на биржах США по сравнению со средним показателем в 12,5 млрд в день за последние 20 сессий.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 30,7542
  0,1068
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,9023  0,02 0,06 35,6232  0,01 0,02
EUR 36,6177  0,05 0,12 37,5773  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес