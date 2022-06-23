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АНАЛІТИКА

Нацбанк договорился об обмене наличной гривны в Швейцарии

 

С 27 июня находящиеся в Швейцарии украинцы смогут осуществлять обмен наличной гривны на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Соответствующее соглашение Национальный банк Украины (НБУ) и Национальный банк Швейцарии заключили 22 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно Соглашению, обменять гривну на франки смогут совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации.

Совершить обмен наличной гривни на швейцарские франки возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.

До обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Обмену также не подлежат значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к швейцарскому франку, определяемому НБУ. Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на вебсайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Национальный банк Украины уже заключил соглашение об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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