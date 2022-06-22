Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Централизация криптовалют оказалась слишком высокой
16:23 22.06.2022 |
Сторонники криптовалют считают, что децентрализация является их основным преимуществом перед другими финансовыми системами: над ними не имеют контроля ни одна компания, ни один банк, и ни одно правительство. Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) заказало исследование, результаты которого показали (PDF), что это не совсем так, и децентрализованные криптовалютные схемы зачастую имеют «элементы непреднамеренной централизации».
Исследование провели эксперты компании Trail of Bits, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Они установили, что власть над криптовалютными сетями принадлежит лицам, владеющим большими объёмами цифровых «монет» - это может давать им теоретическую возможность вмешиваться в записи распределённого реестра, где содержится информация о владении активами.
В докладе также говорится, что 60 % всего биткоин-трафика обрабатывают только три интернет-провайдера, и если какой-либо регулятор, хакер или другое лицо, контролирующее одну из этих компаний, решит замедлить или заблокировать криптовалютный трафик, это может пагубно сказаться на работе всей сети.
Эксперты отметили и недостатки в самой сети биткоина: 21 % узлов использует устаревшую, уязвимую версию клиента. Это значит, что вся сеть может стать мишенью для злоумышленника, желающего получить контроль над частью блокчейна. Учитывая масштабы сети биткоина, все эти сценарии представляются маловероятными, однако и недостатки криптовалютных сетей оставлять без внимания было бы неосмотрительным.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Семенченко выпустили под домашний арест, Буданов просил отпустить его на войну
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Централизация криптовалют оказалась слишком высокой
|Спрос на страхование в Украине в I кв. значительно сократился - НБУ
|Курс фунта усилил снижение до 1,22 доллара на рекордной за 40 лет инфляции в Британии
|Японский индекс Nikkei закрыл торги 22 июня снижением на 0,37% из-за рисков рецессии в США
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.06.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.06.22
Бізнес
|В Китае построен наземный комплекс для испытания технологий передачи энергии из космоса на Землю
|Самый большой в мире самолет поднялся на максимальную высоту
|TSMC построит четыре новых завода для производства 3-нм чипов — каждый обойдётся в $10 млрд
|SpaceX запустила третью подряд ракету-носитель Falcon 9 за последние 36 часов
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза