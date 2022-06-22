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АНАЛІТИКА

Централизация криптовалют оказалась слишком высокой

16:23 22.06.2022 |

Фінанси

 

Сторонники криптовалют считают, что децентрализация является их основным преимуществом перед другими финансовыми системами: над ними не имеют контроля ни одна компания, ни один банк, и ни одно правительство. Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) заказало исследование, результаты которого показали (PDF), что это не совсем так, и децентрализованные криптовалютные схемы зачастую имеют «элементы непреднамеренной централизации».

Исследование провели эксперты компании Trail of Bits, которая специализируется на вопросах кибербезопасности. Они установили, что власть над криптовалютными сетями принадлежит лицам, владеющим большими объёмами цифровых «монет» - это может давать им теоретическую возможность вмешиваться в записи распределённого реестра, где содержится информация о владении активами.

В докладе также говорится, что 60 % всего биткоин-трафика обрабатывают только три интернет-провайдера, и если какой-либо регулятор, хакер или другое лицо, контролирующее одну из этих компаний, решит замедлить или заблокировать криптовалютный трафик, это может пагубно сказаться на работе всей сети.

Эксперты отметили и недостатки в самой сети биткоина: 21 % узлов использует устаревшую, уязвимую версию клиента. Это значит, что вся сеть может стать мишенью для злоумышленника, желающего получить контроль над частью блокчейна. Учитывая масштабы сети биткоина, все эти сценарии представляются маловероятными, однако и недостатки криптовалютных сетей оставлять без внимания было бы неосмотрительным.


Централизация криптовалют оказалась слишком высокой

 
За матеріалами: 3DNews
Ключові теги: bitcoin
 

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