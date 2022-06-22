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Курс фунта усилил снижение до 1,22 доллара на рекордной за 40 лет инфляции в Британии

13:33 22.06.2022 |

Фінанси

 

Курс фунта стерлингов усилил снижение по отношению к доллару на данных об ускорении инфляции в Великобритании до максимума примерно за 40 лет, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 EET курс фунта к доллару падает на 0,42%, до 1,2221 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2272 доллара. Перед выходом статистики это соотношение находилось в районе 1,224.

Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,0508 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0525 доллара, курс доллара к иене - уменьшается до 136,13 иены со 136,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 104,64 пункта.

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1% после 9% месяцем ранее. За май потребительские цены выросли на 0,7%. Ускорение годовой инфляции до 9,1% совпало с ожиданиями аналитиков, в месячном же выражении рост потребительских цен ожидался лишь на 0,6%.

"Банк Англии уже прогнозировал, что к осени инфляция достигнет 11%, и она неуклонно ползет к этой отметке", - приводит агентство Рейтер слова старшего аналитика по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер (Susannah Streeter).
 

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