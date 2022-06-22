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Фьючерсы на золото дешевеют 22 июня в ожидании сигналов от ФРС
08:32 22.06.2022 |
Цена на золото в среду утром снижается, инвесторы сосредоточены на предстоящих комментариях главы Федрезерва США Джерома Пауэлла относительно планов по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.43 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 10,25 доллара, или на 0,56%, до 1828,35 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,79% - до 21,385 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла в среду утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы ожидают комментариев относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС США от ее главы Джерома Пауэлла.
"Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл должен сегодня начать свое выступление перед конгрессом, в то время как инвесторы ищут дополнительные подсказки о том, ожидается ли еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании ФРС", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на опрошенных аналитиков.
В случае намеков на дальнейшее резкое повышение учетной ставки стоимость золота может усилить снижение, поскольку его динамика обратно пропорциональна курсу национальной валюты, который растет при повышении ставки.
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