Иена упала 22 июня из-за увеличения разрыва между процентными ставками Японии и остального мира

В среду иена достигла нового 24-летнего минимума по отношению к доллару, совершив очередное падение за ночь, поскольку доходность облигаций США продолжала расти, что резко контрастирует с упорно низкими процентными ставками в Японии.

Движения в основных валютных парах были приглушены, но сравнение политики между Японией и остальным миром было подчеркнуто центральными банками по всему миру, которые продолжали подчеркивать необходимость повышения процентных ставок.

В последний раз иена дрейфовала на уровне 136,4 за доллар, достигнув 136,71 в начале торгов, самого низкого уровня с октября 1998 года. 2021 года.

Валюта ослабла из-за того, что более высокие цены на энергоносители оказали давление на текущий счет Японии, а также из-за постоянно увеличивающегося разрыва между доходностью японских государственных облигаций и казначейских облигаций США.

Банк Японии на прошлой неделе сохранил сверхнизкие процентные ставки и пообещал защищать свою политику контроля кривой доходности (YCC), которая фактически ограничивает доходность 10-летних государственных облигаций Японии на уровне 0,25%.

«Доллар/иена продолжает торговаться на основе доходности казначейских облигаций, которая была стабильной, но при этом 10-летняя доходность оставалась выше уровня 3,20%, в то время как Банк Японии много сделал для защиты YCC», - сказал Редмонд Вонг, рыночный стратег в компании. Saxo Markets Гонконг.

Некоторые инвесторы ставили на то, что Банк Японии изменит эту политику, которая вызывает беспорядки на рынке облигаций Японии, шаг, который обычно вызывает укрепление иены и рост доходности государственных облигаций Японии.

Вонг сказал, что, поскольку Банк Японии не изменил свою политику на заседании на прошлой неделе, эти позиции в настоящее время сворачиваются или переворачиваются, и некоторые делают ставки на то, что иена продолжит слабеть.

Иена упала по отношению к другим валютам и в последний раз находилась на уровне 143,6 за евро, протестировав семилетний минимум 144,25, достигнутый ранее в этом месяце.

В других местах индекс доллара практически не изменился и составил 104,41, оставаясь в основном стабильным на этой неделе, поскольку снижение иены было компенсировано ростом других валют на цыпочках.

Евро торговался на уровне 1,053 доллара, продолжая осторожно подниматься с минимума 1,0357, достигнутого неделю назад в тот день, когда Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов.

Фунт стерлингов также рос очень медленно и в последний раз был на уровне 1,2257 доллара.

Главным событием среды станет начало двухдневных выступлений председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, где инвесторы ищут дополнительные подсказки о том, ожидается ли еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании ФРС.

Ночью президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин добавил к ястребиной риторике банка, заявив, что предыдущее руководство Пауэлла о повышении ставки на 50 или 75 базисных пунктов в июле является «разумным».

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил, что ЕЦБ повысит ставки на 25 базисных пунктов на своем июльском заседании, но размер сентябрьского повышения еще не определен, предполагая, что возможно более значительное повышение на 50 базисных пунктов.

Австралийский доллар оставался низким на уровне 0,6948 доллара, поскольку низкие цены на сырьевые товары, такие как железная руда, продолжали оказывать давление.

Биткойн стоил 20 600 долларов, пытаясь оторваться от символического уровня 20 000 долларов в любом направлении после недавнего снижения.