Японский индекс Nikkei закрыл торги 22 июня снижением на 0,37% из-за рисков рецессии в США

Японский индекс Nikkei в среду завершил торги в минусе, растеряв утренний прирост. Назревающие опасения насчет вероятности рецессии подтолкнули американские фондовые фьючерсы вниз после значительного подъема на Уолл-стрит накануне.

Nikkei снизился на 0,37% до 26149,55 пункта, хотя ранее поднимался на 0,82% до максимальной отметки почти за неделю - 26462,83 пункта.

Хотя сегодня Nikkei падал до минимального уровня (26157,09 пункта), он все же остался выше психологического рубежа в 26000 пункта, взятого во вторник. Индекс отскочил от 3-месячного минимума (на уровне чуть выше 25500 пунктов), достигнутого в начале недели. Из всех компонентов Nikkei 86 акций завершили торги с ростом, а 131 акция снизилась.

Индекс более широкого рынка Topix тоже сдал позиции, завоеванные ранее, и завершил торги с понижением на 0,19% на 1852,65 пункта.

Американские фьючерсы, торгующиеся в электронном формате, на момент написания статьи указывали на падение на 1,14%. Накануне индекс S&P 500 вырос на 2,45%.

На большинстве других азиатских фондовых рынках зафиксировано падение: гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,45%, а субиндекс "голубых фишек" материкового Китая опустился на 0,51%.

Как говорят участники рынка говорят, до получения подтверждения, что раскаленная инфляция в США достигла своего пика, вероятность того, что очень агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС может спровоцировать рецессию, будет держать фондовые рынки в напряжении. Некоторые также заметили, что в последнее время японские акции в ходе торгов все больше ориентируются на подсказки со стороны американских фондовых фьючерсов.

"Сегодня мы вновь сдали позиции на фоне слабости американских фьючерсов, что делает динамику Nikkei неустойчивой", - поделился мнением один из участников рынка в местной фирме по управлению активами.

Среди лидеров роста оказались автопроизводители. Иена держится к доллару вблизи 24-летних минимумов, повышая стоимость зарубежных продаж. Акции Toyota подорожали на 0,82%, а Nissan - на 2,24%. Бумаги Mitsubishi Motors, партнера Nissan по альянсу, стали лидером по процентному приросту: они прибавили 7,11%.

Крупнейший рост в пунктах показали акции Fast Retailing, оператора магазинов Uniqlo: они повысились на 0,72% и добавили Nikkei 17,56 пункта.