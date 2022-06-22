Американские индексы 21 июня прибавили более 2% в результате широкого восстановления

Основные индексы Уолл-Стрит подскочили более чем на 2% во вторник, так как инвесторы скупили акции компаний роста с большой капитализацией и энергетических компаний после того, как на прошлой неделе фондовый рынок упал в обморок из-за опасений по поводу глобального экономического спада.

Все 11 основных секторов S&P 500 выросли, поскольку акции значительно восстановились после того, как на прошлой неделе базовый индекс зафиксировал самое большое недельное процентное снижение с марта 2020 года.

Инвесторы пытаются оценить, насколько сильно могут упасть акции, поскольку они взвешивают риски для экономики, поскольку Федеральная резервная система принимает агрессивные меры, чтобы попытаться подавить растущую инфляцию. Ранее в этом месяце индекс S&P 500 упал более чем на 20% по сравнению с историческим максимумом января, что подтверждает общепринятое определение медвежьего рынка.

«Думаю ли я, что мы достигли дна? Нет. Я думаю, что мы увидим большую волатильность, я думаю, что процесс достижения дна, вероятно, займет некоторое время», - сказала Кристина Хупер, главный стратег глобального рынка Invesco. «Но я думаю, что интерес инвесторов - хороший знак».

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 641,47 пункта, или 2,15%, до 30 530,25 пункта, а S&P 500 прибавил 89,95 пункта, или 2,45%, до 3764,79 пункта. Nasdaq Composite прибавил 270,95 пункта, или 2,51%, до 11 069,30 пункта.

Энергетический сектор, лидер S&P 500 в этом году, вырос на 5,1% после падения на прошлой неделе. Каждый сектор прибавил не менее 1%.

Акции мегакапиталов Apple Inc, Tesla Inc и Microsoft Corp значительно выросли, что дало наибольший индивидуальный импульс S&P 500. Apple выросла на 3,3%, Tesla подскочила на 9,4%, а Microsoft прибавила 2,5%.

На прошлой неделе ФРС одобрила крупнейшее повышение процентной ставки более чем за четверть века, чтобы остановить рост инфляции.

Инвесторы обращают внимание на показания председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США в среду, чтобы узнать о будущем повышении процентных ставок и его последних взглядах на экономику.

Инвесторы «пытаются читать по кофейной гуще, чтобы увидеть, насколько агрессивной будет ФРС», - сказал Чак Карлсон, главный исполнительный директор Horizon Investment Services в Хаммонде, штат Индиана. «Сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что они увидят, что произойдет с инфляцией».

Между тем, Goldman Sachs теперь ожидает 30-процентную вероятность того, что экономика США столкнется с рецессией в следующем году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 15%.

В новостях компании акции Kellogg Co выросли примерно на 2% после того, как производитель сухих завтраков заявил о разделении на три компании.

Акции Spirit Airlines подскочили на 7,9% после того, как JetBlue Airways заявила в понедельник, что подсластила свою заявку, чтобы убедить сверхбюджетного перевозчика принять ее предложение, а не предложение конкурента Frontier Airlines.

Продвигающиеся выпуски на NYSE превышали количество пропадающих в соотношении 2,66 к 1; на Nasdaq соотношение 2,22 к 1 благоприятствовало росту.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 32 новых минимума; Nasdaq Composite зафиксировал 37 новых максимумов и 122 новых минимума.

Около 12,4 млрд акций перешли из рук в руки на биржах США, что соответствует среднему дневному показателю в 12,4 млрд за последние 20 сессий.