Минфин на аукционах ОВГЗ 21 июня привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и $221,8 млн

Минфин на аукционе 21 июня привлек почти 7,8 млрд грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Всего инвесторам было предложено 5 выпусков военных облигаций, два из которых номинированы в долларе.

Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были такими:

* 3 месяца со ставкой 9,5%;

* 6 месяцев со ставкой 10%;

* 1,5 года по ставке 11,5%.

Выпуск в долларе оборотом в 6 месяцев предлагался по ставке 3,5% годовых, и от его продаж бюджет получил 101 млн долларов (около 3 млрд грн в эквиваленте). Годовой долларовый выпуск предлагался со ставкой в 3,7% - от его продаж привлекли 121 млн долларов (более 3,5 млрд грн в эквиваленте).

Наибольший спрос среди гривневых выпусков сосредоточен на трехмесячных бумагах, от продажи которых государство получило 1,1 млрд. грн.



