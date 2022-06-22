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Минфин на аукционах ОВГЗ 21 июня привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и $221,8 млн

18:51 21.06.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Минфин на аукционе 21 июня привлек почти 7,8 млрд грн от продажи военных облигаций, ставки по-прежнему неизменны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Всего инвесторам было предложено 5 выпусков военных облигаций, два из которых номинированы в долларе.

Сроки обращения и годовые ставки по гривневым бумагам были такими:

* 3 месяца со ставкой 9,5%;
* 6 месяцев со ставкой 10%;
* 1,5 года по ставке 11,5%.

Выпуск в долларе оборотом в 6 месяцев предлагался по ставке 3,5% годовых, и от его продаж бюджет получил 101 млн долларов (около 3 млрд грн в эквиваленте). Годовой долларовый выпуск предлагался со ставкой в 3,7% - от его продаж привлекли 121 млн долларов (более 3,5 млрд грн в эквиваленте).

Наибольший спрос среди гривневых выпусков сосредоточен на трехмесячных бумагах, от продажи которых государство получило 1,1 млрд. грн.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона 88* 89* 90*
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000225981 Доразмещение UA4000225940 Доразмещение UA4000225908
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,    
Дата размещения 21.06.2022 21.06.2022 21.06.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.06.2022 22.06.2022 22.06.2022
Дата оплаты процентов    26.10.2022
Дата оплаты процентов    26.04.2023
Дата оплаты процентов    25.10.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - - 57.50
Номинальный уровень доходности. % 9.50 10.00 11.50
Срок обращения (дней) 77 203 490
Дата погашения 07.09.2022 11.01.2023 25.10.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1 157 744 000 31 322 000 22 963 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1 157 744 000 31 322 000 22 963 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 1 386 821 000 2 645 518 000 4 242 884 000
Количество поданных заявок. шт 20 21 14
Количество удовлетворенных заявок. шт 20 21 14
Максимальный уровень доходности облигаций. %
Минимальный уровень доходности облигаций. %
Установленная доходность. % 9.50 10.00 11.50
Средневзвешенная доходность. %
Поступление в бюджет 1 134 994 330.40 29 671 643.82 23 361 408.05


* - военные облигации

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций


Номер аукциона 91* 92*
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000226138 (Ном. в ин.вал. $ США) Первичное размещение UA4000226120 (Ном. в ин.вал. $ США)
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,   
Дата размещения 21.06.2022 21.06.2022
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.06.2022 22.06.2022
Дата оплаты процентов   22.12.2022
Дата оплаты процентов   22.06.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию - 18.50
Номинальный уровень доходности. % 3.50 3.70
Срок обращения (дней) 190 365
Дата погашения 29.12.2022 22.06.2023
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 102 476 000 121 106 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 102 476 000 121 106 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 102 476 000 121 106 000
Количество поданных заявок. шт 6 10
Количество удовлетворенных заявок. шт 6 10
Максимальный уровень доходности облигаций. %
Минимальный уровень доходности облигаций. %
Установленная доходность. % 3.50 3.70
Средневзвешенная доходность. %
Поступление в бюджет 100 651 927.20 121 106 000.00


* - военные облигации

Данные: Минфин Украины
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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