Минфин на аукционах ОВГЗ 21 июня привлек в госбюджет 1,2 млрд грн и $221,8 млн

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|88*
|89*
|90*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000225981
|Доразмещение UA4000225940
|Доразмещение UA4000225908
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|21.06.2022
|21.06.2022
|21.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.06.2022
|22.06.2022
|22.06.2022
|Дата оплаты процентов
|26.10.2022
|Дата оплаты процентов
|26.04.2023
|Дата оплаты процентов
|25.10.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|-
|57.50
|Номинальный уровень доходности. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Срок обращения (дней)
|77
|203
|490
|Дата погашения
|07.09.2022
|11.01.2023
|25.10.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 157 744 000
|31 322 000
|22 963 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 157 744 000
|31 322 000
|22 963 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 386 821 000
|2 645 518 000
|4 242 884 000
|Количество поданных заявок. шт
|20
|21
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|20
|21
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|−
|−
|−
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|−
|−
|−
|Установленная доходность. %
|9.50
|10.00
|11.50
|Средневзвешенная доходность. %
|−
|−
|−
|Поступление в бюджет
|1 134 994 330.40
|29 671 643.82
|23 361 408.05
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|91*
|92*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение UA4000226138 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Первичное размещение UA4000226120 (Ном. в ин.вал. $ США)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|21.06.2022
|21.06.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.06.2022
|22.06.2022
|Дата оплаты процентов
|22.12.2022
|Дата оплаты процентов
|22.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|18.50
|Номинальный уровень доходности. %
|3.50
|3.70
|Срок обращения (дней)
|190
|365
|Дата погашения
|29.12.2022
|22.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|102 476 000
|121 106 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|102 476 000
|121 106 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|102 476 000
|121 106 000
|Количество поданных заявок. шт
|6
|10
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|6
|10
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|−
|−
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|−
|−
|Установленная доходность. %
|3.50
|3.70
|Средневзвешенная доходность. %
|−
|−
|Поступление в бюджет
|100 651 927.20
|121 106 000.00
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины