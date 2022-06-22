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АНАЛІТИКА

Фунт стерлингов 21 июня дорожает к доллару на комментариях Банка Великобритании

14:29 21.06.2022 |

Фінанси

 

Курс фунта стерлингов растет к доллару, инвесторы оценивают комментарии о дальнейшем повышении учётной ставки британского центробанка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.48 EET курс фунта к доллару подскакивает на 0,38%, до 1,2297 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,2255 доллара.

Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,0562 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0509 доллара, курс доллара к иене - растёт до 135,44 иены со 135,08 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,56%, до 104,11 пункта.

"Ястребиные" комментарии оказали поддержку укреплению британской валюты: главный экономист Банка Англии Хью Пилл (Huw Pill), как передаёт агентство Рейтер, заявил, что в ближайшие месяцы, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок, поскольку инфляция приближается к 11%.

"Мы будем делать все необходимое, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. И, по крайней мере, на мой взгляд, это потребует дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в ближайшие месяцы", - приводит агентство слова Пилла.

Центробанк Великобритании на заседании в четверг повысил учётную ставку до 1,25% с 1% годовых, это максимум за 13 лет. При этом он оставил практически без изменений объем выкупа активов с рынка, который составил суммарно 866 миллиардов фунтов стерлингов.
 

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