Фінансові новини
- |
- 21.06.22
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
11:10 21.06.2022 |
Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за период с 11 по 17 июня составил $38,6 млн. Такие данные приводят аналитики CoinShares.
AUM снизился до $36 млрд. От пика ноября 2021 года показатель упал на 59%.
По сравнению со значением предыдущей недели ($108 млн) темпы сокращения инвестиций уменьшились почти втрое.
Эксперты обратили внимание на рекордный отток средств из «медвежьих» фондов на базе биткоина ($5,8 млн), что может являться сигналом близости к апогею нисходящей динамики.
Драйвером негативной динамики стали Ethereum-фонды. За семь дней отток средств из них составил $69,9 млн и $458,6 млн - с начала года.
Примерно такую же величину ($480 млн) с начала года привлекли продукты на базе первой криптовалюты, в том числе $28,2 млн за последнюю неделю.
Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $8,9 млн, с начала года - на $206,7 млн.
По альткоинам наблюдалась смешанная ситуация. Прирост средств наблюдался в фондах на основе Litecoin, BNB и Solana, сокращение - на базе Cardano, Polkadot и Tron.
Напомним, известный сторонник золота Питер Шифф усомнился в достижении биткоином дна ниже $20 000.
По мнению президента Euro Pacific Capital, эта отметка станет такой же «ловушкой для быков», как и $30 000.
«Ничего не падает по прямой. На самом деле, это очень упорядоченный крах в замедленной съемке. Пока нет признаков никакой капитуляции, которая обычно формирует дно медвежьего рынка», - заявил Шифф.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
|Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Nikkei 21 июня совершил мощный отскок с трехмесячного минимума
|Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
|Золото дешевеет 21 июня на росте доходности американских гособлигаций
|Чистый убыток банков Украины за 5 мес. составил 1,3 млрд грн - НБУ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 21.06.22
|Остаток средств на корсчетах банков 21.06.22
Бізнес
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов
|Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера