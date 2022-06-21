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АНАЛІТИКА

Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года

11:10 21.06.2022 |

Фінанси

 

Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за период с 11 по 17 июня составил $38,6 млн. Такие данные приводят аналитики CoinShares.

AUM снизился до $36 млрд. От пика ноября 2021 года показатель упал на 59%.

По сравнению со значением предыдущей недели ($108 млн) темпы сокращения инвестиций уменьшились почти втрое.

Эксперты обратили внимание на рекордный отток средств из «медвежьих» фондов на базе биткоина ($5,8 млн), что может являться сигналом близости к апогею нисходящей динамики.

Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года

 

Драйвером негативной динамики стали Ethereum-фонды. За семь дней отток средств из них составил $69,9 млн и $458,6 млн - с начала года.

Примерно такую же величину ($480 млн) с начала года привлекли продукты на базе первой криптовалюты, в том числе $28,2 млн за последнюю неделю.

Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $8,9 млн, с начала года - на $206,7 млн.

По альткоинам наблюдалась смешанная ситуация. Прирост средств наблюдался в фондах на основе Litecoin, BNB и Solana, сокращение - на базе Cardano, Polkadot и Tron.

Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года

 

Напомним, известный сторонник золота Питер Шифф усомнился в достижении биткоином дна ниже $20 000.

По мнению президента Euro Pacific Capital, эта отметка станет такой же «ловушкой для быков», как и $30 000.

«Ничего не падает по прямой. На самом деле, это очень упорядоченный крах в замедленной съемке. Пока нет признаков никакой капитуляции, которая обычно формирует дно медвежьего рынка», - заявил Шифф.

Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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