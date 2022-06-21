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АНАЛІТИКА

Золото дешевеет 21 июня на росте доходности американских гособлигаций

10:58 21.06.2022 |

Фінанси

 

Цена золота во вторник утром несколько снижается под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,5 доллара, или на 0,29%, до 1835,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08% - до 21,570 доллара за унцию.

Стоимость золота снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, которая поднялась до 3,273% с уровня предыдущего закрытия в 3,039%.

Американские гособлигации - альтернативная золоту инвестиция в активы-убежища.

Также трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг ужесточения мировыми ЦБ монетарной политики, в особенности в США. Так, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он и его коллеги "четко нацелены" на возврат инфляции к целевому показателю в 2%, а любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемая часть которого - золото.
Ключові теги: золото
 

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