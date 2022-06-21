Золото дешевеет 21 июня на росте доходности американских гособлигаций

Цена золота во вторник утром несколько снижается под давлением растущей доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.33 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,5 доллара, или на 0,29%, до 1835,2 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08% - до 21,570 доллара за унцию.

Стоимость золота снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, которая поднялась до 3,273% с уровня предыдущего закрытия в 3,039%.

Американские гособлигации - альтернативная золоту инвестиция в активы-убежища.

Также трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг ужесточения мировыми ЦБ монетарной политики, в особенности в США. Так, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он и его коллеги "четко нацелены" на возврат инфляции к целевому показателю в 2%, а любое изменение в монетарной политике США влияет на глобальный финансовый рынок, неотъемлемая часть которого - золото.