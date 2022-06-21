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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 20.06.2022
10:18 21.06.2022 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|Примітка
|20.05.2022
|9.0000
|23.05.2022
|9.0000
|24.05.2022
|9.0000
|25.05.2022
|9.0000
|26.05.2022
|9.0000
|27.05.2022
|9.0000
|30.05.2022
|9.0000
|31.05.2022
|9.0000
|01.06.2022
|9.0000
|02.06.2022
|9.0000
|03.06.2022
|23.0000
|06.06.2022
|23.0000
|07.06.2022
|23.0000
|08.06.2022
|23.0000
|09.06.2022
|23.0000
|10.06.2022
|23.0000
|13.06.2022
|23.0000
|14.06.2022
|23.0000
|15.06.2022
|23.0000
|16.06.2022
|23.0000
|17.06.2022
|23.0000
|20.06.2022
|22.9021
Данные НБУВ соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-р.
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