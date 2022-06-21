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АНАЛІТИКА

Шевченко заявил о оживлении спроса на розничное кредитование

09:35 21.06.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Во время войны кредитование бизнеса и населения происходит с учетом реалий и приоритетов; в частности, спрос на розничные потребительские кредиты только начинает оживляться.

Об этом написал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Неопределенность по отношению к будущему уровню доходов во время войны ожидаемо сократила спрос в розничном кредитовании. Гривневые кредиты на недвижимость уменьшились за март-май на 0,3 млрд грн, автокредиты - на 1,4 млрд грн, кредиты на текущие нужды - на 9,6 млрд грн. В то же время, мы уже видим первые признаки оживления в этом сегменте», - отметил Шевченко.

В то же время, по его словам, в бизнес-кредитовании общий портфель за март-май этого года вырос на 14,8 млрд грн. При этом объем гривневых кредитов уменьшился на 32,1 млрд грн, валютных - уменьшился на 17,3 млрд грн.

Подавляющее большинство прироста гривневого портфеля обеспечивалось в рамках программ государственной поддержки. В частности, на 1 июня более 18 тыс. аграриев получили по всем программам кредитования 38,6 млрд. грн.

Из этой суммы более 24 млрд грн было предоставлено под 0% для обеспечения посевной по программе Доступные кредиты 5-7-9% и по программе государственных гарантий на портфельной основе в объеме 80% основного долга.

«Также росло кредитование государственных предприятий, работавших на победу: предоставленные таким образом гривневые кредиты выросли за март-май на 7,5 млрд грн, в феврале, когда началась полномасштабная война, сумма этих кредитов составила 3,8 млрд грн», - написал глава Нацбанка.

Отдельно он подчеркнул, что повышение учетной ставки не приведет к существенному удорожанию кредитов для клиентов. К тому же заемщики по-прежнему будут иметь доступ к дешевым кредитам в рамках государственных программ, ставки по которым фиксированы.

Развитию этого направления будет способствовать расширение государственных программ, в частности, увеличение предельных объемов гарантий для банков, отметил Шевченко.

Как сообщалось, в Национальном банке констатируют повышение ставок по срочным депозитам. За период со 2 по 10 июня украинский индекс депозитов физических лиц (UIRD) по гривневым депозитам вырос на 0,4-0,6 п.п. в зависимости от срока вклада.
 

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