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Доллар падает 21 июня из-за неясного прогноза денежно-кредитной политики

08:05 21.06.2022 |

Фінанси

 

Доллар упал во вторник утром в Азии, так как инвесторы следят за позированием крупных центральных банков по сдерживанию инфляции.

Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине других валют, упал на 0,34% до 104,35 в 00:52 по восточному времени (4:52 по Гринвичу).

Пара USD/JPY выросла на 0,02% до 135,10, колеблясь около 24-летнего минимума по отношению к доллару.

Министр финансов Японии Шуничи Судзуки заявил ранее во вторник, что он обеспокоен недавним резким ослаблением иены и при необходимости будет соответствующим образом реагировать на движения фондового рынка.

Пара AUD/USD выросла на 0,32% до 0,6970, а пара NZD/USD стабилизировалась на уровне 0,6334. Управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу подтвердил во вторник, что дальнейшее повышение процентных ставок, вероятно, не за горами.

«Поскольку мы планируем вернуться к инфляции на уровне 2-3%, австралийцы должны быть готовы к дальнейшему повышению процентных ставок», - предупредил Лоу.

«Уровень процентных ставок по-прежнему очень низок для экономики с низким уровнем безработицы и высокой инфляцией».

Пара USD/CNY снизилась на 0,06% до 6,6885, а пара GBP/USD выросла на 0,13% до 1,2267. В Китае вспыхнули вспышки COVID-19 в таких городах, как Шэньчжэнь, что вызвало опасения по поводу неопределенного пути восстановления второй по величине страны.

Крупные центральные банки приняли меры по сдерживанию инфляции и повышению процентных ставок, что усилило опасения инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что инфляционные ожидания в США могут «утратить силу без заслуживающих доверия действий ФРС», в то время как бывший министр финансов Лоуренс Саммерс предположил, что для противодействия ценовому давлению уровень безработицы в США должен будет подняться выше 5% в течение длительного периода. .

В Европе президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что официальные лица намерены повысить процентные ставки в июле и сентябре, несмотря на растущую обеспокоенность по поводу напряженности на финансовых рынках.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл даст показания в Сенате и Палате представителей в среду и четверг.
За матеріалами: investing.com
 

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