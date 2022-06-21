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Азиатские акции растут 21 июня, так как инвесторы делают паузу после распродажи
07:52 21.06.2022 |
Азиатские акции и фьючерсы на акции США выросли во вторник, так как рынок подвел итоги после недавней резкой распродажи, но сохраняются опасения, что агрессивное повышение ставок центральным банком для сдерживания инфляции может спровоцировать глобальную рецессию.
Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,85% в начале торгов, поднявшись с более чем пятинедельного минимума, достигнутого накануне.
Японский индекс Nikkei открылся ростом на 1,16%, а фьючерсы на электронные мини-акции Nasdaq и S&P500 выросли почти на 1,5%.
«Я думаю, что зеленый цвет, который мы наблюдаем сегодня утром, не обязательно связан с тем, что люди возвращаются к рисковым активам», - сказал Керри Крейг, стратег глобального рынка в JPMorgan (NYSE: JPM) Asset Management.
«Это просто нормальное поведение во время очень крупной распродажи, чтобы получить некоторую передышку и передышку, потому что, по сути, на макроэкономическом фронте на прошлой неделе ничего не изменилось».
Китайские голубые фишки выросли на 0,5%.
Центральные банки по всему миру стремятся агрессивно повышать процентные ставки, чтобы обуздать растущую инфляцию, и это мнение подчеркнул во вторник глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу, который в своем выступлении указал на дальнейшее повышение ставок.
«Поскольку мы планируем вернуться к инфляции на уровне 2-3%, австралийцы должны быть готовы к дальнейшему повышению процентных ставок», - предупредил Лоу. «Уровень процентных ставок по-прежнему очень низок для экономики с низким уровнем безработицы и высокой инфляцией».
Тем не менее, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 1,12% в начале торгов. Австралийский доллар вырос на 0,3% на этих новостях, прежде чем сократить рост.
На рынках облигаций доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составила 3,2976%, что немного выше уровня закрытия в прошлую пятницу.
Пик на прошлой неделе в 3,495% был самым высоким значением доходности 10-летних облигаций с 2011 года и пришелся на тот же день, когда ФРС повысила процентные ставки на целых 75 базисных пунктов.
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