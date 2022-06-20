НБУ восстановил требование погашать кредиты в пределах доходов для проведения оценки активов

Национальный банк Украины (НБУ) возобновил требование ежемесячно или ежеквартально погашать кредиты в объеме, не меньшем, чем сумма начисленных доходов для проведения оценки активов на групповой основе, сообщила пресс-служба банка.

Соответствующие и другие изменения внесены постановлениями правления НБУ №126 и №127 от 17 июня, которое обнародовано на сайте регулятора.

Центробанк также возобновит расчет количества дней просрочки погашения долга с 30 июня 2022 года.

В то же время количество дней просрочки погашения долга в период с 25 февраля по 29 июня (включительно) в расчет не будут приниматься, указывается в документе.

Кроме того, постановлением введено требование к банкам осуществлять анализ всей имеющейся информации о состоянии залога на территориях, подвергшихся последствиям военной агрессии.

"Если банку станет известно из любых источников информации о потере или значительном повреждении залога, это должно быть принято во внимание при оценке кредитного риска", - поясняет регулятор.

В то же время, банкам разрешено не признавать дефолта по кредитам, долгосрочная реструктуризация, по которым приводит к уменьшению нынешней стоимости будущих денежных потоков (NPV) более чем на 10%.

Приостановлено также действие признаков высокого кредитного риска, определение которых основывается на финансовых результатах и долговой нагрузке заемщиков.

Помимо этого, отменены ограничения на совершение операций с связанными с банком лицами - материнским банком/материнским финансовым учреждением (нерезидентами) по обмену иностранной валюты на условиях "своп" в пределах 1-й группы классификатора иностранных валют и банковских металлов.

Документом также был увеличен с 5 млн грн до 20 млн грн размер кредитов юридическим лицам, оценку которых банк вправе осуществлять на групповой основе и с 0,1% до 0,2% - размер основного капитала банка в размере долга по активам должников, которые банк вправе оценивать по упрощенному подходу.

Кроме того, было введено требование о признании дефолтными обесцененных активов на третьей стадии уменьшения полезности, которые признаны такими согласно МСФО и нормативно правовым актам Национального банка Украины по бухгалтерскому учету.

Снижен также вес риска (RWA) по потребительским необеспеченным кредитам с 150% до 100%.

