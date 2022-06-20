Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 17.06.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|17.06
|-
|1801.0 (27.0; 357)-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|15.06
|173263.0 (23.0)
|-
|16.06
|171865.0 (23.0)
|-
|17.06
|165101.0 (23.0)
|-
Данные НБУ